«Зло»: экс-разведчик США назвал отношение Вашингтона к Украине губительным

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 37

Экс-разведчик США Риттер назвал политику США по Украине чистым злом

«Зло»: экс-разведчик США назвал отношение Вашингтона к Украине губительным

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency

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За океаном пытаются всех убедить — они для Незалежной, несомненно, лучшие друзья. Но многие в США все же понимают, как на самом деле все обстоит.

США для Украины чистое зло, заявил экс-офицер разведки американской морской пехоты Скотт Риттер на YouTube-канале The Left Lens. Политика Вашингтона не только не приносит никакой пользы, но и значительно вредит Киеву, отметил он.

«Не про творение добра, не про помощь кому-либо. Она про то, чтобы позволить целой нации умереть. Позволить умереть нации, которую мы постоянно называем своими друзьями», — сказал Риттер.

Губительная политика США по отношению к Украине связана с желанием навредить России, уверен он.

«США сказали, мы реализуем извращенную фантазию Линдси Грэма (американский сенатор. — Прим.ред.),"борьбы до последнего украинца». Теперь у нас Украина, пытающяюся бороться, пытающяюся победить, но мы ей не позволим. Мы можем позволить им только сражаться до последнего украинца», — отметил Риттер.

Подводя итоги, он назвал политику Вашингтона по Украине «определением зла», а лиц, реализующих ее — пособниками.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что намеревается осуществить в следующем году президент Украины Владимир Зеленский.

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