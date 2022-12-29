«Вот, что мы увидели»: шаманы назвали дату окончания конфликта России и Украины

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Рита Миронова
Рита Миронова 22

Reuters: перуанские шаманы предсказывают окончание конфликта на Украине в 2023 году

«Вот, что мы увидели»: шаманы назвали дату окончания конфликта России и Украины

Фото: © РИА Новости / Чин-Мо-Цай

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис

Своими предсказаниями перуанские целители делятся каждый год.

Конфликт России и Украины может закончиться уже в 2023 году. Такое предсказание сделали перуанские шаманы во время церемонии очищения, пишет агентство Reuters.

«До августа будет подписано мирное соглашение <…> хотя будут моменты, связанные с применением силы в эти дни или месяцы, но затем все успокоится, придет мир, спокойствие. Вот, что мы увидели», — приводит агентство слова одного из шаманов Клеофе Седано.

Согласно его предсказанию, мирный договор Россия и Украина подпишут к августу 2023. Кроме этого, в новом году, по предсказаниям, мир ждут стихийные бедствия, одно из них — землетрясение в Северной Америке.

К слову, в 2019 году перуанские шаманы предсказывали мир, но тогда люди столкнулись с коронавирусом. В 2020 году они обещали, что коронавирус исчезнет, а также благословляли Джо Байдена. А в 2021 году шаманы заявили, что в мире ближайший год все будет тихо и спокойно, ведь «для этого они и работают». Но, по каким-то причинам, их прогнозы очень далеки от того, что реально происходит в мире.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Зеленский исполнит предназначение в кармическом 2023 году.

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