Тысячи детей участников СВО побывали на новогоднем шоу в Петербурге

Тысячи детей в Петербурге стали сегодня участниками настоящей сказки. В Ледовом дворце ее устроили для семей тех, кто бьется сейчас в зоне спецоперации. И верилось там только в лучшее. Потому что было много богатырей и мушкетеров, потому что раздавался детских смех, потому что Щелкунчик победил мышиного короля, в конце концов.

А значит добро все-таки сильнее. Роман Ишмухаметов проникся атмосферой.

Как и положено на балу, они торжественно движутся в классическом танце. Переодеваются в богатырей, мушкетеров, и принцесс, не забывая рассказывать об успехах.

«Я занимаюсь балетом, в музыкальной школе фортепиано, сольфеджио, хором, английским», — рассказала маленькая гостья мероприятия.

Ледовый дворец буквально бурлит от детской энергии и задора. Это — всего лишь яркий пролог к самой волшебной новогодней феерии, знакомой всем нам детства истории Щелкунчика. Вот-вот сказка оживет. 30 артистов готовятся к выходу на сцену.

«Показывается эта прекрасная сказка абсолютно новогодняя, чтобы у детей также просыпалось чувство уверенности, радости, что Новый год все-таки придет, и он совсем близко», — сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Бережная.

Новое прочтение сказки Гофмана. О вере в мечту и однозначной победе добра над злом. Сюжет не изменился, но повествование создатели сделали максимально зрелищным. Больше, чем просто спектакль. На сцене не просто катаются, но еще поют. И даже парят под крышей, кажется, нарушая законы гравитации.

«Лед, словно холст, где прямо во время действия рисуются декорации к спектаклю. Все здесь сияет яркими красками. 500 осветительных и звуковых приборов создают настоящую магию», — передал корреспондент Роман Ишмухаметов.

Этот праздник проводится по инициативе и финансовой поддержке Акционерного общества «Акционерный банк «РОССИЯ». Организаторами стали Ледовый дворец и Правительство Санкт-Петербурга. Отцы этих мальчишек и девчонок сейчас далеко от дома. Они на передовой. Участники специальной военной операции — люди чести, долга, мужества. В зрительном зале — их дети и жены.

«Я вот сделала такие миниатюры ему, заламинировала их, он взял их с собой».

В этом альбоме — мгновения счастливой жизни семьи Беляевых. И сейчас эти очень личные истории в фотографиях согревают Елизавету и ее сына Семена. Они уверены: все сложится хорошо.

«У нас нет чувства страха, беспокойства бесконечного какого-то. Мы справляемся здесь со своими задачами он справляется там. Я ему так сказала: никогда не смей сдаваться ни при каких обстоятельствах», — рассказала супруга участника СВО Елизавета Беляева.

Семен идет по украшенному Ледовому дворцу, а потом все полтора часа не сводит глаз с арены. И не скрывает своих эмоций.

«Понравилась музыка, свет, как он сиял», — сказал сын участника СВО Семен.

Аполлинария Кондратьева хорошо знакома с историей Щелкунчика, но ледовый спектакль поразил ее воображение.

«Да, я на балет ходила, я мультик смотрела, книжку читала, кино смотрела. Но больше всего этот мюзикл на льду понравился», — поделилась впечатлениями Апполинария Кондратьева.

«Мне понравилось, как мартышка в воздухе взмывала. Мне все понравились», — вторит сестре Платон Кондратьев.

Незабываемый день, вдохновивший кого-то заняться фигурным катанием, и подаривший кому-то самое яркое в жизни впечатление. Таких в их жизни будет еще много. Дети уже начали загадывать желания.