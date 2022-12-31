Российские войска освободили Дорожнянку в Запорожской области
Минобороны РФ сообщило об освобождении села Дорожнянка в Запорожской области
Фото: Сорокин Донат / ТАСС
На южно-донецком направлении украинские формирования несут серьезные потери.
Российские войска в ходе наступления освободили и взяли под контроль село Дорожнянка в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«На южно-донецком направлении в результате успешных наступательных действий российскими войсками освобожден населенный пункт Дорожнянка Запорожской области», — заявил официальный представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Он добавил, что потери противника при этом составили до 50 военнослужащих, три БМП, две бронированные машины и пять пикапов.
Накануне сообщалось об ожесточенных боях в районе Артемовска и Соледара. Там Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут серьезные потери. Это открыто признал советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович.
А днем ранее Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по инфраструктурным и военным объектам Украины. В результате атаки были уничтожены предприятия по ремонту и производству техники и боеприпасов, а также разорвана транспортная цепь между передовой и тылами, что предотвратило переброску резервов ВСУ из западных регионов Украины.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом.
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