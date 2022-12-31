Российские войска освободили Дорожнянку в Запорожской области

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 24

Минобороны РФ сообщило об освобождении села Дорожнянка в Запорожской области

Российские войска освободили Дорожнянку в Запорожской области

Фото: Сорокин Донат / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

На южно-донецком направлении украинские формирования несут серьезные потери.

Российские войска в ходе наступления освободили и взяли под контроль село Дорожнянка в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«На южно-донецком направлении в результате успешных наступательных действий российскими войсками освобожден населенный пункт Дорожнянка Запорожской области», — заявил официальный представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он добавил, что потери противника при этом составили до 50 военнослужащих, три БМП, две бронированные машины и пять пикапов.

Накануне сообщалось об ожесточенных боях в районе Артемовска и Соледара. Там Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут серьезные потери. Это открыто признал советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович.

А днем ранее Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по инфраструктурным и военным объектам Украины. В результате атаки были уничтожены предприятия по ремонту и производству техники и боеприпасов, а также разорвана транспортная цепь между передовой и тылами, что предотвратило переброску резервов ВСУ из западных регионов Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом.

Тема:
Спецоперация
31 дек
Слишком опасно: в Штатах указали на риски поставок ЗРК Patriot Украине
31 дек
В ЛНР ликвидировали агента СБУ, планировавшего теракт в Доме правительства
31 дек
Ловушка для ВСУ: Россия применила новую тактику ракетных ударов по Украине
31 дек
Российские спецслужбы обнаружили схрон ВСУ с оружием и патронами в ЛНР
31 дек
Тренировки и патрулирование: лучшее видео о спецоперации за сутки
31 дек
Суровикин рассекретил и уничтожил позиции ВСУ в зоне СВО
31 дек
Пленный ВСУ признался в преступном отношении своего командования: «Как с грязью»
30 дек
В США признались, что высасывают всю кровь из Украины
30 дек
Елка в блиндаже: как российские бойцы встречают Новый год на передовой
30 дек
«До окончания зимы»: военный эксперт дал прогноз о ходе спецоперации на 2023 год
+1° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
70.34
-1.64 75.66
-0.42
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 31 декабря

Последние новости

16:14
Владимир Путин записал новогоднее поздравление вместе с военными
16:00
Российские войска освободили Дорожнянку в Запорожской области
15:55
Путин выразил соболезнования Ватикану в связи со смертью Бенедикта XVI
15:42
Надя Ручка об отношениях: Разве только мужчина хочет секса? А ты не хочешь?
15:06
Куклачев назвал способ отучить кошку прыгать на елку: «Остальное не остановит»
14:56
Мединский попрощался с Артемьевым: «Был очень молодой до последнего дня»

Сейчас читают

Звезды и политики проводили в последний путь композитора Эдуарда Артемьева
Бойтесь Нового года: экстрасенс объяснил, почему 31 декабря — смертоносная дата
Бойся своих желаний: чего хотел Юра Шатунов за три дня до смерти
Как обухом по голове: Никоненко в шоке из-за смерти своего друга Артемьева

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023