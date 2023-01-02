«Мир на условиях России»: когда и почему Киев может начать новую войну

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 2 107

Военный эксперт Кнутов: Киев может начать новую войну через десятки лет

Фото, видео: www.globallookpress.com / Oleksii Chumachenko; Личный архив Юрия Кнутова; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Аналитик считает, что последнее слово должно остаться за Россией.

Бывший генерал НАТО Ханс-Лотар Домрезе заявил, что к лету 2023 года Москва и Киев сядут за стол переговоров. Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал 5-tv.ru, почему мир возможен только на условиях России, и когда Украина захочет начать новую войну.

По словам военного эксперта, примирение сторон возможно только после подписания мирного договора, который будет полностью устраивать Россию. Кнутов отмечает, что все остальные варианты принесут ущерб Москве, поэтому нельзя вестись на уловки Запада и Украины.

«В перспективе все это приведет к тому, что киевский режим начнет новую войну — нападение на Донбасс, на Крым. Точно такая же ситуация сложится и через 5 лет, либо через 10 лет, либо через 15 лет», — объяснил Юрий Кунтов.

В завершение военный эксперт отметил, что решение вопроса должно быть кардинальным, а позиция России непоколебима. Только в этом случае возможен мир.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский может отказаться от мысли вернуть Донбасс и Киев под свой контроль.

Тема:
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