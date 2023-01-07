В Польше вынесли приговор Украине: «Уже проиграла, просто ей забыли об этом сказать»

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Игорь Рязов
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Mysl Polska: Украина уже проиграла России, просто ей забыли об этом сказать

В Польше вынесли приговор Украине: «Уже проиграла, просто ей забыли об этом сказать»

Фото: Reuters / STRINGER

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Тема:
Спецоперация

Киев не сможет вытеснить российских военных из Крыма и Донбасса. Никто всерьез не считает эти цели реальными и достижимыми, кроме украинских националистов.

Украина не сможет добиться вывода российских военнослужащих из Крыма и Донбасса — эти цели нереальны. В действительности Киев уже проиграл, просто ему забыли об этом сказать, написал в статье для польского издания Mysl Polska колумнист Питер Фехер.

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«Если Украина всего неделю не будет получать боеприпасы с Запада, конфликт может закончиться. И этот момент рано или поздно наступит — не из-за нехватки западных денег, а потому что увеличивать в несколько раз мощности НАТО по производству боеприпасов уже поздно. Украина уже проиграла, просто ей забыли сказать», — отметил автор статьи.

По его словам, «украинские цели нереалистичны». Достижимыми их всерьез не считает никто, помимо самих украинских националистов. Всем ясно, что Россия не отдаст киевскому режиму Крым и сухопутный коридор между полуостровом и Донбассом.

«Несмотря на то, что Киев объявляет о победе каждые полчаса, Украина несет большие потери. Российская же экономика находится в хорошей форме с дефицитом бюджета в 2,5%, а потери украинской экономики — почти в десять раз больше», — написал колумнист.

Портал EADaily в этом контексте также опубликовал высказывание публициста Бена Шапиро. По его словам, украинские и американские цели разошлись. Если Киев заинтересован в вытеснении российских сил, то Вашингтон нацелен на поддержку НАТО и сдерживание Китая.

В свою очередь, немецкий дипломат и бывший председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер констатировал: сейчас Украина не отвечает требованиям, предъявляемым к государствам Североатлантического альянса. Так, не все государства-члены НАТО согласны на включение Украины в состав блока; также ее прием не гарантирует усиление безопасности в Европе. Именно это остается главным стоп-фактором для Брюсселя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президенту Украины Владимиру Зеленскому осталось только имитировать успехи на поле боя в 2023 году. Таким мнением поделился известный британский политолог Марк Галеотти.

Тема:
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В Польше вынесли приговор Украине: «Уже проиграла, просто ей забыли об этом сказать»

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