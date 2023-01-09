«Вас никто не обидит» — видео штурма российскими военными позиции ВСУ

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Российские военные обеспечивают безопасность сдавшихся в плен ВСУ-шников во время боя

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Испуганные украинцы под звуки выстрелов медленно выходят из самодельных укреплений.

Защиту и безопасность российские военные пытаются гарантировать не только жителям Донбасса, но и бойцам противника, готовым сдаться в плен. Видео штурма одной из позиций ВСУ.

«Все, тихо! Не стрелять в них! Выходите все! Ложитесь на землю все! Оружие сбрасывайте сюда! Давай, давай! Не переживайте, вас никто не обидит!»

Взятым в плен всегда оказывается необходимая медицинская помощь.

Тема:
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