«Вас никто не обидит» — видео штурма российскими военными позиции ВСУ
Российские военные обеспечивают безопасность сдавшихся в плен ВСУ-шников во время боя
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru
Испуганные украинцы под звуки выстрелов медленно выходят из самодельных укреплений.
Защиту и безопасность российские военные пытаются гарантировать не только жителям Донбасса, но и бойцам противника, готовым сдаться в плен. Видео штурма одной из позиций ВСУ.
«Все, тихо! Не стрелять в них! Выходите все! Ложитесь на землю все! Оружие сбрасывайте сюда! Давай, давай! Не переживайте, вас никто не обидит!»
Взятым в плен всегда оказывается необходимая медицинская помощь.
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