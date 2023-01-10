По всем фронтам: лучшие видео из зоны спецоперации за день

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 2 213

Минобороны РФ продемонстрировало работу ЗРПК «Панцирь-С», САУ «Мста-С» и РСЗО «Град»

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

После объявленного Россией временного прекращения огня ВС РФ продолжают с новой силой атаковать неприятеля.

Расчеты ЗРПК «Панцирь-С» и переносных ЗРК «Игла» зенитных ракетных подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота продолжают выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции.

Уникальная техника одновременно может обнаружить и вести сразу несколько воздушных целей. Сейчас «Панцири» и «Иглы» работают на южно-донецком направлении. Российские солдаты ежедневно уничтожают беспилотники противника.

А по позициям украинских националистов работают САУ «Мста-С». Слаженные и эффективные действия артиллеристов препятствуют переброске резервов противника и поддерживают наступательные действия сухопутных войск на всех направлениях.

РСЗО «Град» же атакуют бронетехнику и скопления противника. Совершив марш на стартовые позиции из района боевого дежурства, артиллеристы ЮВО развернули и навели установку «Град» по разведанным целям. Завершив огневое уничтожение противника, расчет меняет позицию, уходя из-под возможного ответного огня.

Ранее 5-tv.ru показывал видео штурма российскими военными позиции ВСУ.

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