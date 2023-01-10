«Не воюем с Украиной»: Патрушев назвал СВО борьбой против кровавого эксперимента

Украинский конфликт начался еще на Западе, который пытается разжечь ненависть внутри братского народа.

Распад Советского союза «окрылил» американскую политику. На территории бывшего СССР появилось 15 новых государств международного права. Из всех них сравниться с советским государством может только Российская Федерация. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в беседе с изданием aif.ru.

По его словам, Россия сохранила международный авторитет, является постоянным членом Совбеза ООН и занимает первенствующее положение в мире. Это невыгодно для коллективного Запада, поэтому в его планах разделить страну и «в конечном итоге просто стереть ее с политической карты мира».

«Сегодня они по-прежнему кричат во всеуслышание, что Россия не должна остаться единой, ее нужно загнать в рамки Московии XV века. Для этого не гнушаются ничем, в том числе придумывая насквозь лживую историю нашей страны, перекладывая на нее свою ответственность за угнетение других народов, чем Россия никогда не занималась», — отметил Патрушев.

Секретарь Совбеза РФ объяснил, что украинский конфликт начался еще в США. Так американская сторона пытается испытать технологии «размежевания и стравливания единого народа». Он напомнил, как огромному количеству украинцев запретили общаться на русском языке, на котором они говорят с малых лет. Запад ставит свои интересы выше целой нации, уничтожая жителей Украины посредством гибели в боевых действиях.

«Мы не воюем с Украиной, потому что ненависти к простым украинцам у нас по определению быть не может. Украинские традиции близки жителям России, так же как и наследие русского народа неотделимо от культуры украинцев», — сказал Патрушев.

Он подчеркнул, что украинский кризис вовсе не столкновение между Москвой и Киевом. Это скрытое противостояние НАТО с российской стороной. Больше всего в нем заинтересованы США и Англия. При этом североатлантический альянс боится прямого конфликта с Россией, поэтому использует территорию Незалежной как поле боя.

«С помощью специальной военной операции Россия освобождает от оккупации свои регионы и должна положить конец кровавому эксперименту Запада по уничтожению братского украинского народа», — объяснил Патрушев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что уход США из Афганистана связан с подготовкой Киева к наступлению.