Российские военные рассказали о танковой дуэли с ВСУ

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 157

Уникальное видео боя завирусилось в соцсетях.

Российские военные рассказали о танковой дуэли с ВСУ

Фото: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Российские бойцы, участвовавшие в танковой дуэли с украинскими войсками в Донбассе, кадры которой облетели соцсети, рассказали о том, как это произошло.

«В тот день с утра была получена задача, были получены координаты, ребята позвали на помощь. Танки противника просто не ожидали такого развития событий, что так в лоб, так нагло выдвинемся и отстреляемся», — рассказал боец с позывным «Дим Димыч» в беседе с РИА Новости.

В свою очередь наводчик-оператор экипажа «Пламя» уточнил, что его задачей было вычислить координаты украинского танка, пока две другие российские бронемашины отвлекали неприятеля. По словам военного, бой завязался после того, как противник обнаружил себя, открыв огонь.

«Вражеский танк выстрелил, и тогда я уже, собственно говоря, стал искать его в прицел, когда увидел — нанес ответный огонь. Сделали ответный выстрел», — рассказал он, отметив, что в ходе боя удалось поразить две машины противника.

По словам бойцов, в основном они работают с закрытых огневых позиций, но иногда случаются и прямые дуэли с противником. Самое сложное, говорят военнослужащие, — это поиск цели, когда «едешь и понимаешь, что все в один момент может закончиться».

Уникальное видео танковой дуэли в Донбассе с участием трех российских и двух украинских боевых машин было опубликовано на днях.

На кадрах видно, как один из российских танков съезжает с асфальтированной дороги на проселочную и направляется к лесополосе. Два других в это время продолжают движение, отвлекая внимание двух украинских машин, затаившихся в другой лесополосе.

Как только противник открыл огонь по российским танкам, третий танк, зашедший с фланга, атаковал украинские машины, подбив их.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что проводимая Россией спецоперация по защите Донбасса показала всему миру, что танки не потеряли своей актуальности.

Тема:
Спецоперация
10 янв
Соледар находится под контролем сил ДНР
10 янв
«Путь на Краматорск»: эксперт объяснил, зачем ВСУ «кладут людей» в Соледаре
10 янв
Российские истребители сбили три украинских штурмовика Су-25 в зоне СВО за сутки
10 янв
Пушилин заявил о близком освобождении Соледара
10 янв
«Не воюем с Украиной»: Патрушев назвал СВО борьбой против кровавого эксперимента
10 янв
Загоняют на убой: украинский пленный заявил о колоссальных потерях ВСУ
10 янв
Javelin'ам не по зубам: в зоне СВО появились новейшие танки Т-90М «Прорыв»
10 янв
Глава ДНР Пушилин: вопрос названия Артемовска должны решать его жители
10 янв
Зеленский применил в Соледаре «губительную тактику» Гитлера: он потеряет город и армию
10 янв
Генерал-полковник Александр Лапин стал начальником штаба Сухопутных войск
-14° Атмосферное давление 778 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
69.61
-0.69 74.54
-0.54
🧙‍♀ Гороскоп на 10 января для всех знаков зодиака

Последние новости

23:52
Вдова родит ребенка от Пьера Нарцисса: «Перед смертью он вымаливал у меня сына»
23:25
Соледар находится под контролем сил ДНР
23:21
Страны G7 хотят установить два потолка цен на российскую нефть
23:03
Принц за полцены: как Гарри продал жизнь королевской семьи на потеху публике
22:40
Российские военные рассказали о танковой дуэли с ВСУ
22:21
Доставленному в реанимацию Роману Костомарову проводят процедуру ЭКМО

Сейчас читают

Вильфанд предупредил о 50-градусных морозах в Старый Новый год
Киркоров забыт: Алена Блин развлекается на Мальдивах с молодым смазливым любовником
«Американские горки» в Конгрессе: привет от Трампа и интрига импичмента Байдену
Зачем в Семейном кодексе хотят прописать статус бывших супругов и что это изменит для решивших развестись

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023