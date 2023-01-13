«Серьезные кулаки»: в ДНР заявили об окружении Артемовска
Советник врио главы ДНР Пушилина Кимаковский сообщил об окружении Артемовска
Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский
В районе города идут серьезные бои, ВСУ теряет много живой силы. Что будет дальше?
Российская армия взяла Артемовск (украинское название — Бахмут) в оперативное окружение, об этом сообщил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.
«Город сейчас в оперативном окружении, с двух сторон формируются наши серьезные кулаки, которые делают охват города», — заявил он в эфире Первого канала.
В том числе Кимаковский отметил, что в районе города идут серьезные бои, по позициям неприятеля работает артиллерия. Российские бойцы организованно ведут работу над перекрытием путей снабжения подразделения ВСУ в этом районе и взятия их в клещи.
Два дня назад врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о закреплении ВС РФ в центре Соледара. Тогда он отметил, что украинские военные теряют живую силу в большом количестве. Сегодня же официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил о полном освобождении Соледара от ВСУ.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что западные и украинские аналитики призвали ВСУ отступить из Артемовска.
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