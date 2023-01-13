«Серьезные кулаки»: в ДНР заявили об окружении Артемовска

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 184

Советник врио главы ДНР Пушилина Кимаковский сообщил об окружении Артемовска

«Серьезные кулаки»: в ДНР заявили об окружении Артемовска

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

В районе города идут серьезные бои, ВСУ теряет много живой силы. Что будет дальше?

Российская армия взяла Артемовск (украинское название — Бахмут) в оперативное окружение, об этом сообщил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

«Город сейчас в оперативном окружении, с двух сторон формируются наши серьезные кулаки, которые делают охват города», — заявил он в эфире Первого канала.

В том числе Кимаковский отметил, что в районе города идут серьезные бои, по позициям неприятеля работает артиллерия. Российские бойцы организованно ведут работу над перекрытием путей снабжения подразделения ВСУ в этом районе и взятия их в клещи.

Два дня назад врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о закреплении ВС РФ в центре Соледара. Тогда он отметил, что украинские военные теряют живую силу в большом количестве. Сегодня же официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил о полном освобождении Соледара от ВСУ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что западные и украинские аналитики призвали ВСУ отступить из Артемовска.

Тема:
Спецоперация
13 янв
Сегодня — Соледар, завтра — Артемовск: в Минобороны сообщили о планах ВС РФ
13 янв
«Бойцы должны чувствовать, что страна с ними»: Путин об участниках СВО
13 янв
Дорога на Артемовск открыта: Соледар полностью под контролем Армии России
13 янв
Пушечное мясо: Киев бросил своих военных на верную смерть в Соледаре
13 янв
Гори-гори ясно: российские бойцы применили «зажигалки» против ВСУ
13 янв
«Это свои»: житель Соледара поделился первыми эмоциями после входа ВС РФ в город
13 янв
Вывозили даже туалетную бумагу: как ВСУ мародерствовали в Соледаре
13 янв
Житель Соледара о работе западных журналистов: «В городе СМИ — будет прилет»
13 янв
Названо обязательное условие, при котором Москва будет вести переговоры с Киевом
13 янв
Жители Соледара рассказали, что изменилось, когда российские военные вошли в город
-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
67.78
-1.24 72.79
-1.35
🧙‍♀ Гороскоп на 13 января для всех знаков зодиака

Последние новости

16:25
«Это неприятно»: может ли блогер-выживальщик Масленников умереть от тахикардии
16:06
Сегодня — Соледар, завтра — Артемовск: в Минобороны сообщили о планах ВС РФ
15:59
Предчувствовала смерть? В последнем посте Лиза Мари заявила о горе и уничтожении
15:39
«Бойцы должны чувствовать, что страна с ними»: Путин об участниках СВО
15:30
Потеряли яркую звезду: как Голливуд отреагировал на смерть дочери Пресли
15:18
«Серьезные кулаки»: в ДНР заявили об окружении Артемовска

Сейчас читают

Дорога на Артемовск открыта: Соледар полностью под контролем Армии России
Отпустила мужа к другой и отказалась выходить за молодого любовника: личная жизнь Алены Хмельницкой
Отец впавшего в кому Костомарова опроверг информацию о купании сына в проруби
Не пропусти! Главные события в России и мире за неделю новогодних праздников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023