Российский боец рассказал, как спас ребенка под огнем снайпера ВСУ в Соледаре

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 104

Украинский боевик специально караулил момент, когда военные ВС РФ начнут эвакуировать из здания мирных жителей.

Российский боец рассказал, как спас ребенка под огнем снайпера ВСУ в Соледаре

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Тема:
Спецоперация

Участвовавший в штурме Соледара боец ЧВК «Вагнер» рассказал, как попал под огонь украинского снайпера, когда пытался вынести четырехлетнего ребенка в безопасное место.

По словам военного, при зачистке одного из жилых домов он обнаружил в нем мирных жителей. Доложив об этом командиру, боец начал выводить из здания укрывавшихся в нем людей. В этом время по ним открыл огонь снайпер.

«Я с ребенком на руках, ребенку не больше четырех лет, мальчишка… Начал выходить вот с этого подъезда, с подвала. И вот в этом направлении начал работать снайпер по нам. То есть мы под прикрытием огня потихонечку, стеночками, эвакуировали мирных жителей, затем продолжили зачистку», — рассказал боец РИА Новости.

Он уточнил, что противник стрелял с расстояния не более 500 метров, и явно караулил момент, когда российские военные начнут эвакуировать из здания мирных жителей. По словам бойца, спасенные горожане рассказали, что ждали прихода армии России, тогда как с украинскими боевиками у них было много конфликтов.

Жительница Соледара ранее рассказала, как ее с ребенком спасли российские бойцы. Девушка вместе с малышом покинула разрушенный город в новогоднюю ночь. Сначала они шли пешком под прикрытием солдат РФ, а затем ехали на машине. Беженка отметила, что россияне хорошо отнеслись к ним, покормили, дали бронежилеты и обеспечили безопасность. При этом с украинскими боевиками молодая мама не общалась, так как с ребенком почти постоянно сидела в подвале.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские боевики забросали фосфорными боеприпасами гумконвой с беженцами из Соледара.

Тема:
Спецоперация
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