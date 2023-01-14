Российский боец рассказал, как спас ребенка под огнем снайпера ВСУ в Соледаре
Украинский боевик специально караулил момент, когда военные ВС РФ начнут эвакуировать из здания мирных жителей.
Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский
Участвовавший в штурме Соледара боец ЧВК «Вагнер» рассказал, как попал под огонь украинского снайпера, когда пытался вынести четырехлетнего ребенка в безопасное место.
По словам военного, при зачистке одного из жилых домов он обнаружил в нем мирных жителей. Доложив об этом командиру, боец начал выводить из здания укрывавшихся в нем людей. В этом время по ним открыл огонь снайпер.
«Я с ребенком на руках, ребенку не больше четырех лет, мальчишка… Начал выходить вот с этого подъезда, с подвала. И вот в этом направлении начал работать снайпер по нам. То есть мы под прикрытием огня потихонечку, стеночками, эвакуировали мирных жителей, затем продолжили зачистку», — рассказал боец РИА Новости.
Он уточнил, что противник стрелял с расстояния не более 500 метров, и явно караулил момент, когда российские военные начнут эвакуировать из здания мирных жителей. По словам бойца, спасенные горожане рассказали, что ждали прихода армии России, тогда как с украинскими боевиками у них было много конфликтов.
Жительница Соледара ранее рассказала, как ее с ребенком спасли российские бойцы. Девушка вместе с малышом покинула разрушенный город в новогоднюю ночь. Сначала они шли пешком под прикрытием солдат РФ, а затем ехали на машине. Беженка отметила, что россияне хорошо отнеслись к ним, покормили, дали бронежилеты и обеспечили безопасность. При этом с украинскими боевиками молодая мама не общалась, так как с ребенком почти постоянно сидела в подвале.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские боевики забросали фосфорными боеприпасами гумконвой с беженцами из Соледара.
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