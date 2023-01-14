На Украине заявили о поражении энергообъектов в пяти областях

По всей стране в этот день выли сирены воздушной тревоги.

В пяти областях Украины и на подконтрольной Киеву территории Запорожской области поражены объекты энергетической инфраструктуры. Об этом заявил министр энергетики страны Герман Галущенко в соцсети.

Он написал, что «прилеты» в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой и Киевской областях привели к аварийным отключениям электроэнергии.

«Следующие дни будут тяжелыми», — предупредил глава минэнерго Украины.

Власти Ивано-Франковской области сообщили, что после удара по одному из энергетических объектов на нем начался пожар, однако никто не пострадал.

До этого украинские СМИ сообщили, что в Харькове остановили движение на всех линиях метро после российского удара по критической инфраструктуре. В регионе объявили воздушную тревогу. Сирены также работали в Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях Незалежной.

Кроме того, сообщалось о взрывах в Киеве. Почти сразу после этого в СМИ появились данные, что это плановые хлопки для учений, имитирующих обстановку, приближенную к реальной. После этого в Киевской ОВА сообщили, что после взрывов на одном из объектов критической инфраструктуры в Киевской области было зафиксировано возгорание.

Россия начала наносить удары по объектам системы военного управления, оборонного комплекса и связанной с ними энергетической инфраструктуры Украины 10 октября — через два дня после совершения киевским режимом теракта на Крымском мосту. В ноябре же на Украине начались масштабные аварийные отключения электричества.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава подконтрольной украинской стороне Донецкой областной военно-гражданской администрации (ВГА) Павел Кириленко заявил о разрушениях в Краматорске и Константиновке.