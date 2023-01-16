В Минобороны рассказали об успехах наступления ВДВ на донецком направлении

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В Минобороны России сообщили о наступлении ВДВ на донецком направлении

В Минобороны рассказали об успехах наступления ВДВ на донецком направлении

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе

За сутки потери среди украинских боевиков составили не менее 150 человек на разных направлениях, сообщил генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Российские военнослужащие Воздушно-десантных войск (ВДВ) и Южного военного округа (ЮВО) продолжают наступление на донецком направлении. Об этом и их успехах в ежедневной сводке рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«За сутки на данном направлении уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, бронетранспортер и восемь автомобилей», — сообщил представитель оборонного ведомства.

Также за минувшие сутки ВС РФ удалось уничтожить на купянском направлении до 30 украинских военнослужащих, а на лиманском — более 75, добавил Игорь Конашенков.

Россия проводит военную спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля. Решение о ее начале было принято из-за участившихся обстрелов жилых районов ЛНР и ДНР со стороны ВСУ. Попытки урегулировать конфликт дипломатически Киев проигнорировал. Президент Владимир Путин называл конечной целью спецоперации — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в минувшие силы российские силы добились успеха под Красным Лиманом. Артиллерия и авиация разнесли там крупный склад с оружием и техникой ВСУ.

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