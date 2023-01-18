Дранг нах Остен? Канцлер Германии понадеялся на поражение России

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 57

Шольц: Россия должна потерпеть неудачу в конфликте с Украиной

Дранг нах Остен? Канцлер Германии понадеялся на поражение России

Фото: www.globallookpress.com / Michael Kappeler

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Тема:
Спецоперация

Германия занимает одно из первых мест в списке стран по объему поддержки Киева в конфликте с Москвой.

Для того, чтобы украинский конфликт был закончен, России необходимо поражение. Таким мнением поделился канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Мы продолжим поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо», — сказал он.

Политик яростно добавил, что Россия ни при каких обстоятельствах не может победить в конфликте с Украиной.

На вопрос журналиста, почему Германия не поставляет Киеву танки Leopard 2, Шольц ответил очень просто: дабы избежать прямой конфронтации НАТО с Россией.

Канцлер также упомянул, что ФРГ занимает одно из первых мест в списке стран по объему поддержки Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на встрече с работниками Обуховского завода в Санкт-Петербурге, президент России Владимир Путин заявил, что специальная военная операция на Украине точно завершится победой России.

Тема:
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