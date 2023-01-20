В Херсонской и Харьковской областях авиация ВКС РФ сбила украинские вертолеты Ми-8

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 50

Также были перехвачены реактивные снаряды систем залпового огня HIMARS и «Ураган» в Запорожской области.

Фото, видео: © РИА Новости / Стрингер; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Истребительной авиацией ВКС России сегодня, 20 января, были сбиты два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины. Об этом сообщает Минобороны.

Один из них потерпел крушение в районе населенного пункта Посад-Покровское Херсонской области, а второй — в районе населенного пункта Лозовая Харьковской области.

Также в ведомстве сообщили, что за сутки уничтожено пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Чернопоповка в ЛНР, Бердянск в Запорожье, Кирилловка и Зеленый Гай в ДНР.

Шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган» были перехвачены в районах Мирное и Любимовка Запорожской области.

Вчера, 19 января стало известно о том, что Вооруженные силы (ВС) России взяли под оперативный контроль четыре населенных пункта в Запорожской области. Украинские подразделения отошли на вторую линию обороны. Боестолкновения в районе продолжаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как армия России взяла под контроль четыре населенных пункта в Запорожской области.

Тема:
Спецоперация
20 янв
Германия боится поставлять танки на Украину из-за исторической памяти
20 янв
Без отдыха: в Запорожской области активизировались бои по региональному фронту
20 янв
«Легенда сыплется»: Егор Кончаловский обвинил Аллу Пугачеву в предательстве
20 янв
Гори синим пламенем: армия РФ уничтожила склады с западным оружием на Украине
20 янв
Владимир Путин собрал совещание Совбеза по теме спецоперации на Украине
20 янв
«На нас смотрят»: в украинском конфликте наступает переломный момент
20 янв
Перемены грядут: армия РФ освободила Лобковое и Клещеевку от ВСУ
20 янв
Хапуга: читатели Daily Mail раскритиковали Зеленского за слова о трагедии
20 янв
Дания рискует остаться беззащитной из-за передачи гаубиц Caesar на Украину
20 янв
Хлам долой: как Запад обновляет свою армию поставками техники на Украину
+2° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
68.85
-0.02 74.41
-0.18
Реальность начнет меняться: что принесет роковое новолуние 21 января 2023

Последние новости

16:44
Приставал в клубе: титулованного футболиста Алвеса обвинили в домогательствах
16:34
Германия боится поставлять танки на Украину из-за исторической памяти
16:33
Реальность начнет меняться: что принесет роковое новолуние 21 января 2023
16:22
«Попросил прощения у всех»: актер Арсен Суховский странно вел себя перед смертью
16:10
Без отдыха: в Запорожской области активизировались бои по региональному фронту
15:58
«Легенда сыплется»: Егор Кончаловский обвинил Аллу Пугачеву в предательстве

Сейчас читают

В Академии военных наук раскрыли тайную цель польских наемников на Украине
Разбитый портрет и выгоревшие цветы: на запущенную могилу Быстрицкой никто не ходит
Прогулка под обстрелом по центру Донецка, где жив театр, музеи, книжный магазин и люди - живы и крепки
Умерла российская журналистка, бывший руководитель Пятого канала Бэлла Куркова

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023