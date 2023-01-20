В Херсонской и Харьковской областях авиация ВКС РФ сбила украинские вертолеты Ми-8
Также были перехвачены реактивные снаряды систем залпового огня HIMARS и «Ураган» в Запорожской области.
Фото, видео: © РИА Новости / Стрингер; 5-tv.ru
Истребительной авиацией ВКС России сегодня, 20 января, были сбиты два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины. Об этом сообщает Минобороны.
Один из них потерпел крушение в районе населенного пункта Посад-Покровское Херсонской области, а второй — в районе населенного пункта Лозовая Харьковской области.
Также в ведомстве сообщили, что за сутки уничтожено пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Чернопоповка в ЛНР, Бердянск в Запорожье, Кирилловка и Зеленый Гай в ДНР.
Шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган» были перехвачены в районах Мирное и Любимовка Запорожской области.
Вчера, 19 января стало известно о том, что Вооруженные силы (ВС) России взяли под оперативный контроль четыре населенных пункта в Запорожской области. Украинские подразделения отошли на вторую линию обороны. Боестолкновения в районе продолжаются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как армия России взяла под контроль четыре населенных пункта в Запорожской области.
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