Гори синим пламенем: армия РФ уничтожила склады с западным оружием на Украине

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 236

Минобороны: российская армия уничтожила боеприпасы Запада на Украине

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Войска освободили два населенных пункта от ВСУ, однако еще рано расслабляться.

Ангары и склады с западным оружием уничтожаются российскими войсками в рамках специальной военной операции (СВО). Об этом на брифинге доложил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант уточнил, что речь идет об ангаре с вооружением и военной техникой украинских боевиков в районе населенного пункта Каменское Запорожской области, а также складе реактивных снарядов к системам залпового огня Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Звановка Донецкой народной республики (ДНР).

Кроме того, по данным Конашенкова, силами РФ ликвидирован склад артиллерийских боеприпасов неонацистов в районе населенного пункта Красный Лиман в ДНР.

До этого российское оборонное ведомство сообщало об освобождении села Лобковое Запорожской области и пункта Клещеевка в ДНР.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе, начатую в конце февраля прошлого года. Ее конечная цель — ликвидация радикалов и спасение гражданских от геноцида со стороны Киева.

Ранее 5-tv.ru публиковал лучшее видео из зоны СВО.

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