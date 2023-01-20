Гори синим пламенем: армия РФ уничтожила склады с западным оружием на Украине
Минобороны: российская армия уничтожила боеприпасы Запада на Украине
Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Войска освободили два населенных пункта от ВСУ, однако еще рано расслабляться.
Ангары и склады с западным оружием уничтожаются российскими войсками в рамках специальной военной операции (СВО). Об этом на брифинге доложил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Генерал-лейтенант уточнил, что речь идет об ангаре с вооружением и военной техникой украинских боевиков в районе населенного пункта Каменское Запорожской области, а также складе реактивных снарядов к системам залпового огня Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Звановка Донецкой народной республики (ДНР).
Кроме того, по данным Конашенкова, силами РФ ликвидирован склад артиллерийских боеприпасов неонацистов в районе населенного пункта Красный Лиман в ДНР.
До этого российское оборонное ведомство сообщало об освобождении села Лобковое Запорожской области и пункта Клещеевка в ДНР.
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе, начатую в конце февраля прошлого года. Ее конечная цель — ликвидация радикалов и спасение гражданских от геноцида со стороны Киева.
Ранее 5-tv.ru публиковал лучшее видео из зоны СВО.
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