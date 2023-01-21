Российские войска взломали первую линию обороны ВСУ в Запорожской области

|
Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 856

Правильное использование ракет и артиллерии позволило лишить украинских боевиков боеприпасов. Пока они отступают, военнослужащие ВС РФ двигаются вперед на километры в сутки.

Российские войска взломали первую линию обороны ВСУ в Запорожской области

Фото: © РИА Новости / РИА Новости

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Военнослужащим ВС РФ удалось взломать первую линию обороны боевиков ВСУ на отдельных участках фронта в Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.

Читайте также

Без отдыха: в Запорожской области активизировались бои по региональному фронту

«Где-то идет разведка боем, где-то более углубленное наступление, которое сопровождается зачисткой ряда населенных пунктов. По всей линии фронта наша армия владеет инициативой. Идут активные боевые действия», — сказал Владимир Рогов.

Сейчас основная линия обороны националистов находится на уровне городов Каменское — Орехов — Гуляйполе. Каменское и Орехов — это выход на город Запорожье, добавил чиновник.

Утром 21 января стало известно о продвижении российских войск на семь километров вглубь Запорожской области. Такую дистанцию освободители преодолели всего за одни сутки.

За день до этого российские силы взяли под контроль пять населенных пунктов в Запорожской области. Сейчас на очереди находится еще не менее семи. Причиной активного продвижения и освобождения сел стал дефицит боеприпасов и техники и ВСУ. Склады и ангары боевиков эффективно уничтожают российские ракеты и артиллерия.

Россия проводит военную спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля. Решение о ее начале было принято из-за участившихся обстрелов жилых районов ЛНР и ДНР со стороны ВСУ. Попытки урегулировать конфликт дипломатически Киев проигнорировал. Президент Владимир Путин называл конечной целью спецоперации — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США посоветовали Украине оставить Артемовск. Город сейчас активно штурмуют российские войска. Почему его так сложно и важно взять под контроль, рассказал военный эксперт Игорь Кнутов.

Тема:
Спецоперация
21 янв
Британцы раскрыли главный страх Владимира Зеленского, связанный с Россией
21 янв
Российские войска продвинулись вглубь Запорожской области на семь километров за сутки
21 янв
Пять жителей ДНР пострадали в результате обстрелов со стороны ВСУ за сутки
21 янв
Во Франции обвинили США в желании начать войну в Европе
21 янв
США посоветовали Украине оставить Артемовск
21 янв
Dеаth frоm аbоvе: Лучшее видео из зоны СВО за день
21 янв
Прямой наводкой — по детскому саду: Боевики ВСУ не прекращают обстрелы Каховки
20 янв
«Враг России»: Егор Кончаловский высказался о Смольянинове*
20 янв
Пушилин сообщил, что Артемовск близок к оперативному окружению
20 янв
Репортаж с передовой: как российские войска проводят наступление на Артемовск
-2° Атмосферное давление 775 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
68.67
-0.18 74.34
-0.07
ТОП-5 знаков зодиака, которые сохранят ваши деньги

Последние новости

12:33
«Некомфортно не бывает»: 47-летняя Волочкова похвасталась способностями в постели
12:19
Британцы раскрыли главный страх Владимира Зеленского, связанный с Россией
12:08
Надо бить чужих, а не своих: Пригожин объяснил идею Хаматовой завершить карьеру
11:57
Любая рыба будет вкусной: рецепт необычной долмы от шефа Емельяненко
11:44
Это может вас убить: что такое травма свидетеля, как ее распознать и вылечить
11:32
Российские войска взломали первую линию обороны ВСУ в Запорожской области

Сейчас читают

Волочкова объяснила, зачем придумала свадьбу с кондитером: «Все было хорошо, но…»
Волочкова рассказала о мужчине своей мечты: «В нем должно быть три»
«Дай танки»: как страны Европы оставили Зеленского без современного вооружения
Врач назвала главные болезни богатых и бедных: есть ли разница

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023