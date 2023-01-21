Российские войска взломали первую линию обороны ВСУ в Запорожской области

Военнослужащим ВС РФ удалось взломать первую линию обороны боевиков ВСУ на отдельных участках фронта в Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.

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«Где-то идет разведка боем, где-то более углубленное наступление, которое сопровождается зачисткой ряда населенных пунктов. По всей линии фронта наша армия владеет инициативой. Идут активные боевые действия», — сказал Владимир Рогов.

Сейчас основная линия обороны националистов находится на уровне городов Каменское — Орехов — Гуляйполе. Каменское и Орехов — это выход на город Запорожье, добавил чиновник.

Утром 21 января стало известно о продвижении российских войск на семь километров вглубь Запорожской области. Такую дистанцию освободители преодолели всего за одни сутки.

За день до этого российские силы взяли под контроль пять населенных пунктов в Запорожской области. Сейчас на очереди находится еще не менее семи. Причиной активного продвижения и освобождения сел стал дефицит боеприпасов и техники и ВСУ. Склады и ангары боевиков эффективно уничтожают российские ракеты и артиллерия.

Россия проводит военную спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля. Решение о ее начале было принято из-за участившихся обстрелов жилых районов ЛНР и ДНР со стороны ВСУ. Попытки урегулировать конфликт дипломатически Киев проигнорировал. Президент Владимир Путин называл конечной целью спецоперации — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

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