Российские войска уничтожили до 70 боевиков ВСУ на краснолиманском направлении
МО РФ сообщило об уничтожении до 70 боевиков ВСУ на краснолиманском направлении
Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Антонюк; 5-tv.ru
Противник продолжает нести крупные потери на всех фронтах в зоне проведения спецоперации.
Российская армия уничтожила до 70 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Кроме живой силы, противник потерял четыре боевые бронированные машины и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«На краснолиманском направлении огнем артиллерии Центрального военного округа и воздушно-десантных войск нанесено поражение подразделениям 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районе Серебрянского лесничества», — заявил официальный представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Еще свыше 40 украинских военнослужащих были уничтожены на купянском направлении, где артиллерия Западного военного округа нанесла удар по скоплениям живой силы 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР).
Крупные потери противник понес и на донецком направлении. Там бойцы российских штурмовых отрядов при огневой поддержке авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили населенный пункт Краснополье. При этом были уничтожены свыше 60 боевиков, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а также радиолокационная станция AN/TPQ-50.
Кроме того, российские танкисты нанесли массированный удар по позициям ВСУ на правом берегу Днепра. Танки Т-90М «Прорыв» по координатам, полученным с помощью беспилотников, уничтожили наблюдательные пункты, склады боеприпасов, бронетехнику и живую силу противника.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в американском Конгрессе призвали отправить Украине баллистические ракеты ATACMS дальнего радиуса для ударов по Крыму.
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