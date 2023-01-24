«Жесткие меры»: Зеленский начал чистки среди глав регионов для усиления террора

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Игорь Рязов
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Политолог Солонников: Зеленский начал чистки среди глав регионов для усиления террора

Фото, видео: SERGEY DOLZHENKO / ТАСС; www.globallookpress.com / Zamir Usmanov; 5-tv.ru

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Тема:
Украинский кризис

В свете успешного наступления российских войск прежнего давления на своих граждан властям Украины стало недостаточно. Теперь из кадрового резерва будут доставать самых отъявленных националистов.

Президент Украины Владимир Зеленский начал чистки среди глав регионов, чтобы усилить террор против мирного населения. Об этом 5-tv.ru сообщил политолог Дмитрий Солонников.

Вечером 23 января «Украинская правда» сообщила, что заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении с должности. Вскоре он сам подтвердил это, опубликовав селфи со своим заявлением об отставке. По данным издания, скоро за чиновником последуют главы ВГА Сумской, Днепропетровской, а также подконтрольных Киеву частей Запорожской и Херсонской областей. Совсем недавно свой пост также покинул Алексей Арестович — советник офиса Владимира Зеленского.

Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко ушел в отставкуЗамглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко ушел в отставку. Фото: Telegram / tymoshenko_kyrylo

Политолог Дмитрий Солонников обратил внимание на то, что киевский режим меняет руководство именно тех регионах, где складывается наиболее тяжелая обстановка в свете успешного наступления России.

«Если мы посмотрим на области (с меняющимися главами регионов — Прим. ред.), это именно те, где: с одной стороны, ожидается наступление российский армии; с другой стороны, где могут быть более активные действия ВСУ. Будут требоваться более жесткие меры по отражению наступления России и по работе с украинским населением. Видимо, принято решение, что там должны быть более жесткие руководители — с меньшей ориентацией на гражданские лица», — объяснил кадровые перестановки Дмитрий Солонников.

По словам эксперта, более жесткое управление регионами должно осуществляться не только на местах, но и со стороны офиса Зеленского. Поэтому отставки происходят и там. Вся эта кадровая политика приведет к тому, что на Украине начнутся поиски коллаборантов и инакомыслящих, а также увеличится масштаб мобилизации.

«На смену гражданским главам регионов могут прийти военные — это вполне логично. Могут быть, люди, прошедшие подготовку в различных лагерях, натренированные на террор мирного населения. Конечно, гораздо более жесткие. Для этого и меняются», — подытожил политолог.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что этой ночью Владимир Зеленский анонсировал «кадровые решения». По его словам, они затронут «управленцев разного уровня в министерствах и других структурах центральной власти, и в регионах, и в правоохранительной системе».

Тема:
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