Колокольцев вспомнил историю Иуды, говоря о поведении Киева
Глава российского МВД напомнил, что может привести к фатальным последствиям на Украине и при чем тут власти Незалежной.
Фото: The Presidential Office of Ukrai / ТАСС
То, как ведут себя украинские власти, напоминает евангельскую историю о тридцати сребрениках, которые, согласно Новому Завету получил Иуда Искариот за предательство Иисуса Христа. Такую аналогию привел глава МВД РФ Владимир Колокольцев, выступая 25 января на XXXI Международных Рождественских образовательных чтений.
Глава ведомства отметил, что теперь «хозяев киевской верхушки» из Северной Америки перестали смущать и огромные жертвы среди людей, и коррумпированность их «марионеток», и фактическая героизация фашизма. При этом украинские власти платят именно такую цену, превращая дружественную России страну в «форпост враждебной инфраструктуры».
«Украинцам обещают скорое процветание через реализацию нового „плана Маршалла“, сильно напоминающего евангельскую историю о тридцати сребрениках. Но такая картина будущего — не более чем иллюзия», — подчеркнул Колокольцев.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в бундестаге обвинили канцлера Германии Олафа Шольца в отказе от мирных принципов за передачу Киеву танков.
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