Полк ССО «Азов»* теперь в составе Сухопутных войск ВСУ
Бывший народный депутат Незалежной Андрей Билецкий прокомментировал данные.
Фото: www.globallookpress.com / James Sprankle
Полк ССО (Силы специальных операций — Прим. ред.) «Азов»* вошел в состав Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Об этом заявил бывший народный депутат Незалежной Андрей Билецкий.
«Полк ССО „Азов“ — теперь третья отдельная штурмовая бригада в составе Сухопутных войск ВСУ», — сообщил он в своем Telegram-канале.
В том числе Билецкий отметил, что боевой путь бригады начнется «с самого сложного направления» в Артемовске (украинское название — Бахмут — Прим. ред.). По его словам, впереди должно быть решающее сражение на Украине, боям нужны «новые масштабы», поэтому командование возлагает на полк ССО новую зону ответственности.
Ранее 5-tv.ru публиковал рассказ жителя Мариуполя о расстреле азовцами покидающих город мирных жителей. По его словам, боевики уничтожили около 35 людей среди гражданского населения. Все они пытались покинуть регион, но приходилось действовать на страх и риск. В том числе 5-tv.ru сообщал о признании одного дезертира из «Азова» в убийстве раненого российского солдата.
* — Организация признана террористической и запрещена в РФ.
- 26 янв
- Около 200 украинских боевиков уничтожили ВС России в зоне СВО за сутки
- 26 янв
- Охота за головами: как ЕС будет выдавать украинских беженцев для службы в ВСУ
- 26 янв
- Украинские боевики обстреляли Мичуринскую исправительную колонию в Горловке
- 26 янв
- Российские войска перехватили трассу в Угледар
- 26 янв
- Варварский обстрел: жуткие последствия атаки Новой Каховки украинскими неонацистами
- 26 янв
- Депутат Швыткин объяснил стратегическую важность Угледара
- 26 янв
- Как мертвому припарка: почему танки Запада не помогут Украине
- 26 янв
- Зеленский признал продвижение российских войск на востоке
- 26 янв
- Почему конфликт на Украине перешел в прямое столкновение НАТО и РФ?
- 26 янв
- «Есть мужчина, а есть — тряпка»: политолог объяснил, почему при Шольце ФРГ грозит полный крах
Читайте также
74%
0.21 74.96
0.27
Нашли ошибку?