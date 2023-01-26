Полк ССО «Азов»* теперь в составе Сухопутных войск ВСУ

Полк ССО (Силы специальных операций — Прим. ред.) «Азов»* вошел в состав Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Об этом заявил бывший народный депутат Незалежной Андрей Билецкий.

«Полк ССО „Азов“ — теперь третья отдельная штурмовая бригада в составе Сухопутных войск ВСУ», — сообщил он в своем Telegram-канале.

В том числе Билецкий отметил, что боевой путь бригады начнется «с самого сложного направления» в Артемовске (украинское название — Бахмут — Прим. ред.). По его словам, впереди должно быть решающее сражение на Украине, боям нужны «новые масштабы», поэтому командование возлагает на полк ССО новую зону ответственности.

Ранее 5-tv.ru публиковал рассказ жителя Мариуполя о расстреле азовцами покидающих город мирных жителей. По его словам, боевики уничтожили около 35 людей среди гражданского населения. Все они пытались покинуть регион, но приходилось действовать на страх и риск. В том числе 5-tv.ru сообщал о признании одного дезертира из «Азова» в убийстве раненого российского солдата.

* — Организация признана террористической и запрещена в РФ.