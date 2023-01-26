Нацистская идеология: Коротченко назвал причины вхождения «Азова»* в состав Сухопутных войск ВСУ

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 1 930

Военный эксперт Коротченко: современная Украина основана на принципах повстанческой армии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sergii Kharchenko; www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Ruptly; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе Украинский кризис

Спецоперация России продолжается, чтобы вырвать нацистский стержень из Незалежной.

Полк «Азов»* стал третьей отдельной штурмовой бригадой в составе Сухопутных войск ВСУ. Военный эксперт и член общественного совета при Минобороны РФ Игорь Коротченко прокомментировал присоединение террористической организации к регулярной армии Украины и объяснил, зачем Киеву такой «пиар-ход».

«Вся современная Украина и ее политическая система основана на нацистской идеологии, на принципах повстанческой армии», — сообщил эксперт.

Коротченко отметил, что киевский режим использует самые подлые методы в обработке общественного сознания и государственного устройства. По его словам, «тоталитарное государство» практикует террористическое подавление своих граждан на уничтожении несогласных.

«Поэтому и проводится СВО, чтобы вырвать идеологический стержень из того государственного образования, которое называется Украина», — в завершение сказал военный эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал, что Украина попросила ЕС выдавать украинских беженцев призывного возраста для мобилизации в ряды ВСУ.

* — Организация признана террористической и запрещена в РФ.

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