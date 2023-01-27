«Много артистов»: певица Катя Семенова перечислила звезд, помогающих бойцам СВО

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 39

Певица Катя Семенова назвала звезд, которые помогают военным РФ в зоне спецоперации

«Много артистов»: певица Катя Семенова перечислила звезд, помогающих бойцам СВО

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Спецоперация

Артистка с апреля 2022 года занялась сбором необходимых вещей. Она не видит в своих действиях чего-то необычного и не считает себя героем.

Певица Катя Семенова оказалась в числе тех, кто не остался равнодушен к происходящему после начала спецоперации: она всячески поддерживает российских военных. Вместе с ней в сборах необходимых вещей участвуют и другие знаменитости.

«Очень много. Актеры Таня Абрамова, Яна Поплавская, Лена Борзова, и Сережа Варчук — всех я даже сейчас и не перечислю. Но не только артисты помогают: и друзья участвуют, и мои одноклассницы. Некоторым я говорю сама, другие через кого-то узнают. Все воспринимают хорошо. Я разве что-то необыкновенное делаю?» — отметила Семенова в беседе с «МК».

Для начала формируются списки, что именно нужно бойцам. После распределяют, кто и что будет покупать. Семенова сейчас, к примеру, отвечает за сигареты. Покупки по мере возможности.

«Раньше мы отправляли собранное через специальный фонд. Сейчас у нас появился другой выход — прямо по адресу идет. Собираем коробки, ставим их в машину и все», — добавила она.

При этом Семенова не против выступить в Донбассе перед местными жителями. Однако пока оттуда предложений не поступало. Кроме того, она в ожидании приглашения из госпиталя, чтобы спеть для раненых бойцов.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как прошло выступление SHAMAN перед участниками спецоперации.

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