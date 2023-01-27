«От боли к счастью»: певица Юта безмерно благодарна жителям Донбасса

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 88

Певица Юта сообщила о благодарности к идущим в Россию и к миру жителям Донбасса

«От боли к счастью»: певица Юта безмерно благодарна жителям Донбасса

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Обострение конфликта в Донбассе Спецоперация

Знаменитая артистка через себя пропускает ту трагедию, с которой столкнулось мирное население новых регионов РФ.

Певица Анна Осипова, известная под псевдонимом Юта, ездила в Донецкую и Луганскую народные республики с концертами в 2014 году. Сейчас исполнительница продолжает давать концерты на этих территориях. По ее словам, люди Донбасса очень рады, когда к ним приезжают российские исполнители.

«Люди благодарят меня за концерты, но я им благодарна больше — за опыт, общение и пример, который они подают мне. Я как губка впитываю их жизнелюбие и стойкость», — сказала артистка в интервью с агентством РИА Новости.

После общения с жителями ЛДНР вокалистка испытывает особенные эмоции. Она привыкла к комфортной жизни в столице России, однако зная о трагической судьбе мирного населения Донбасса — тяжело вести прежнюю жизнь. Когда исполнительница возвращается в Москву, то благодарит Бога за данное ей благополучие и возможность заниматься любимым делом.

«Человек так устроен, что стремится от боли к счастью, а не наоборот. Видеть, как люди, преодолевая боль, идут к воссоединению с Россией — и к миру», — сказала Юта.

В том числе звезда объяснила, почему многие знаменитости даже при желании не всегда могут посетить новые территории РФ. По ее мнению, родственники переживают за них и просят отказаться от подобной затеи. Осипова рада, что сейчас в этих регионах стало безопаснее, поэтому для российской эстрады открылись новые возможности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певец SHAMAN создал гимн СВО России на передовой.

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