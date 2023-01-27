«От боли к счастью»: певица Юта безмерно благодарна жителям Донбасса
Певица Юта сообщила о благодарности к идущим в Россию и к миру жителям Донбасса
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
Знаменитая артистка через себя пропускает ту трагедию, с которой столкнулось мирное население новых регионов РФ.
Певица Анна Осипова, известная под псевдонимом Юта, ездила в Донецкую и Луганскую народные республики с концертами в 2014 году. Сейчас исполнительница продолжает давать концерты на этих территориях. По ее словам, люди Донбасса очень рады, когда к ним приезжают российские исполнители.
«Люди благодарят меня за концерты, но я им благодарна больше — за опыт, общение и пример, который они подают мне. Я как губка впитываю их жизнелюбие и стойкость», — сказала артистка в интервью с агентством РИА Новости.
После общения с жителями ЛДНР вокалистка испытывает особенные эмоции. Она привыкла к комфортной жизни в столице России, однако зная о трагической судьбе мирного населения Донбасса — тяжело вести прежнюю жизнь. Когда исполнительница возвращается в Москву, то благодарит Бога за данное ей благополучие и возможность заниматься любимым делом.
«Человек так устроен, что стремится от боли к счастью, а не наоборот. Видеть, как люди, преодолевая боль, идут к воссоединению с Россией — и к миру», — сказала Юта.
В том числе звезда объяснила, почему многие знаменитости даже при желании не всегда могут посетить новые территории РФ. По ее мнению, родственники переживают за них и просят отказаться от подобной затеи. Осипова рада, что сейчас в этих регионах стало безопаснее, поэтому для российской эстрады открылись новые возможности.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что певец SHAMAN создал гимн СВО России на передовой.
- 26 янв
- Нацистская идеология: Коротченко назвал причины вхождения «Азова»* в состав Сухопутных войск ВСУ
- 26 янв
- Полк ССО «Азов»* теперь в составе Сухопутных войск ВСУ
- 26 янв
- Глава Одесской области Марченко заявил об ударах по объектам энергетики
- 25 янв
- «Уверенно пробиваются»: западные танки Abrams и Leopard не годятся для боев на Украине
- 25 янв
- Джо Байден заявил о готовящемся контрнаступлении ВСУ
- 25 янв
- Обещал убить дракона, но стал им: какие ошибки Зеленского привели Украину к трагедии
- 25 янв
- Путин сообщил о расстреле украинских военных собственными заградотрядами
- 25 янв
- Курганский боец объяснил, почему не берет трофейное оружие боевиков ВСУ
- 25 янв
- В ЛНР сообщили об обстреле Кременной со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS
- 24 янв
- Песков ответил, что будет между ФРГ и Россией, если Берлин поставит танки Украине
Читайте также
80%
0.17 75.33
0.37
Нашли ошибку?