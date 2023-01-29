Малиновская раскритиковала Бузову за пьянство на работе: «Бухая просто в дым»

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Маша Малиновская раскритиковала Ольгу Бузову за пьянство на работе

Малиновская раскритиковала Бузову за пьянство на работе: «Бухая просто в дым»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Тема:
Ольга Бузова

Знаменитая блондинка назвала поведение поющей ведущей странным и стыдным, а также удивилась несправедливому отношению к Григорию Лепсу.

Телеведущая и певица Маша Малиновская раскритиковала коллегу Ольгу Бузову за пьянство на работе. По мнению звездной блондинки, экс-участница «Дома-2» ведет себя странно и стыдно.

«Я не хочу вешать ярлыки, но для меня достаточно сложно серьезно воспринимать ведущую, которая неоднократно в кадре появлялась бухой просто в дым. Ну как это возможно? И все сходит с рук, и все считают, что это нормально. Для меня это странно», — сказала Маша Малиновская в подкасте «НеДудь».

Знаменитость также решила заступиться за Григория Лепса, которого во всех соцсетях любят критиковать за «пьяные» выступления, зачастую не разбираясь в сути дела. Ольгу Бузову же за аналогичное поведение принято оправдывать.

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«Почему все налетают на Лепса, когда он один раз где-то там пошатнулся на сцене? И это не был корпоратив, это была просто вечеринка друзей. Это не была его работа, но все на него накинулись. Обсуждали тысячу раз во всех соцсетях. Ну, пришла бухая, ну это же Оля — нормально, прикольно. Она устает очень сильно, так много работает. Не считаю это нормальным. Мне кажется, это стыдно», — возмутилась блондинка.

Как сообщал 5-tv.ru, российские звезды нередко высказываются на тему алкоголя и Ольги Бузовой. Так, ранее Клава Кока и Иван Ургант сняли пародию на пьяную ведущую в Куршевеле. Также из-за слухов о пьянстве над знаменитостью подшутил шеф-повар Константин Ивлев.

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