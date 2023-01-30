Без лишних слов. Лучшее видео из зоны СВО за день

|
Иван Обухов
Иван Обухов 35

Работа российской штурмовой авиации наводит ужас на противника. За штурвалом — профессиональные бойцы и настоящие мужчины.

Фото, видео: Бобылев Сергей / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Работа российской штурмовой авиации в зоне проведения специальной военной операции по защите Донбасса наводит ужас на противника и недружественные государства. Отечественные летчики выполняют множество задач — проводят разведку, уничтожают самолеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) и другие летательные аппараты. Подготовка к вылету, выдох — и в бой! Прицеливание — попадание точно в цель!

Воздушные сражения — дело исключительных профессионалов и настоящих мужчин. На принятие решения порой ситуация оставляет считанные секунды. Но выполнение боевого задания всегда на первом месте. Важно не только показать результат, но и не подвести сослуживцев. Тех, кто с оружием в руках защищает страну на земле. О себе думать некогда, о товарищах — необходимо. Буквально на каждом шагу.

На вооружении российской армии представлены лучшие образцы истребительной авиации, самолеты, не имеющие аналогов в мире. С первыми лучами герои приступают к исполнению воинского долга. Необходимый отдых — роскошь на поле сражения, на него летчикам дают всего 30-40 минут, за это время наземные службы производят дозаправку и загружают боекомплекты — и снова в небо. Пилоты видят, кто в эту минуту работает «в поле», кому они оказывают огневую поддержку. И не подводят.

Тема:
Спецоперация
30 янв
Джонсон заявил, что предупреждал Путина о западных санкциях перед началом СВО
30 янв
«Нужно говорить друг с другом»: Шольц пообещал не усугублять конфликт с Россией
30 янв
Бывший советник Меркель выступил за поставки Украине истребителей F-16
30 янв
Зеленский заявил о жесткой ситуации для ВСУ под Артемовском и Угледаром
29 янв
Участники СВО нашли в Артемовске останки изуродованных тел иностранных наемников
29 янв
Разведчики спецназа уничтожили американский БТР М113 с боевиками ВСУ
29 янв
Власти Запорожской области прокомментировали удар ВСУ из РСЗО HIMARS по ж/д мосту
29 янв
Кто сильнее? Военный эксперт сравнил российский Т-90М «Прорыв» и западные танки
29 янв
Министр обороны Украины Резников признал тяжелую военную обстановку в стране
29 янв
ВС РФ «перемололи в пыль» очередную партию американского оружия на Украине
-3° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
69.34
0.21 75.41
0.08
Три опасных дня: что изменит Луна в феврале 2023 в жизни всех знаков

Последние новости

6:18
Пожар в центре Благовещенска парализовал город
6:13
Джонсон заявил, что предупреждал Путина о западных санкциях перед началом СВО
6:12
Приводят к штрафам: какие противотуманки нельзя устанавливать на авто
6:00
Без лишних слов. Лучшее видео из зоны СВО за день
5:52
Конгрессвумен Грин: Россия показала, что США — не нужны
5:45
В Петербурге загорелась крыша на «Адмиралтейских верфях»

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 января, для всех знаков зодиака
Это и есть свобода слова? Почему западная пресса молчит после удара по больнице Новоайдара
Затягивать нельзя: аналитики перечислили шаги для завершения конфликта на Украине
Елена Зеленская раскрыла правду о своих родственниках из России

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023