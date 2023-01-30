Марочко сообщил об укреплении позиций ВСУ в районе Часова Яра
Марочко сообщил об укреплении позиций и оборудовании огневых точек ВСУ в районе Часова Яра
Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan
Боевики минируют местность, к ним стягивают резервы.
Украинские боевики возводят новые укрепления и оборудуют дополнительные позиции вблизи города Часова Яра в Донецкой Народной Республике.
«Вооруженные формирования Украины укрепляют старые и возводят новые фортификационные сооружения, ведут работы по оборудованию огневых точек», — рассказал РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Кроме того, украинские националисты минируют местность вблизи населенного пункта, рассказал Марочко, добавив, что также замечено прибытие резервов ВСУ в данный район.
Ранее 5-tv.ru писал, что украинские боевики прилетели в Британию, чтобы учится управлять танками Challenger 2.
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