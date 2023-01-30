Марочко сообщил об укреплении позиций ВСУ в районе Часова Яра

Боевики минируют местность, к ним стягивают резервы.

Украинские боевики возводят новые укрепления и оборудуют дополнительные позиции вблизи города Часова Яра в Донецкой Народной Республике.

«Вооруженные формирования Украины укрепляют старые и возводят новые фортификационные сооружения, ведут работы по оборудованию огневых точек», — рассказал РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Кроме того, украинские националисты минируют местность вблизи населенного пункта, рассказал Марочко, добавив, что также замечено прибытие резервов ВСУ в данный район.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинские боевики прилетели в Британию, чтобы учится управлять танками Challenger 2.