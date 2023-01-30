Российские бойцы уничтожили окоп с боевиками ВСУ гранатометными выстрелами

Солдаты 57-го полка уничтожили окоп с боевиками ВСУ снарядами гранатомета
Фото, видео: Епанчинцев Евгений / ТАСС; 5-tv.ru
Вражеских солдат обнаружили и забросали гранатами с беспилотника.
В распоряжении 5-tv.ru оказались эксклюзивное видео уничтожения украинских боевиков на их позициях с помощью боеприпасов ВОГ — осколочных гранатометных выстрелов.
На кадрах видно, как российские бойцы прицельно метают «воги» на головы противника с дрона. Первый боеприпас падает и взрывается прямо перед боевиком, притаившимся в лесополосе, а второй — в окопе, где укрывались сразу шестеро вражеских солдат.
Как выяснил 5-tv.ru, успешную атаку на противника провели бойцы 57-го полка третьего армейского корпуса в ходе боевых действий на северском направлении.
В ноябре британское издание The Telegraph опубликовало кадры из зоны проведения спецоперации, на которых видно, как раненый российский солдат героически отбился от атаки украинского дрона. Боец дважды поймал и откинул от себя сброшенные на него гранаты. Читатели издания были в шоке от увиденного. В комментариях к публикации они написали, что «русский солдат непобедим».
Ранее 5-tv.ru сообщил, что госкорпорация «Ростех» разрабатывает для СВО новые дроны, которые способны атаковать противника роем.
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