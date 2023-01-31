«Буду скучать»: Ольга Бузова покинула Россию на самолете

Певица оставила в тайне место своего назначения, но заявила, что улетает надолго.

Российская певица Ольга Бузова покинула страну, улетев на самолете. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram*. Однако никакими подробностями звезда не поделилась, сохранив интригу.

«Улетаю из Москвы очень надолго и уже так скучаю. Держите за меня кулачки. Но поскольку я никогда не без дела, лечу не просто так. Готовлю для вас очень много всего интересного на весну», — написала Бузова.

Подписчики предположили, что певица вряд ли отправилась на гастроли или в очередной тур по городам, и начали подозревать ее в эмиграции. Спустя время Ольга все же рассекретила место, до которого ей пришлось долго добираться с пересадками.

Бузова прилетела в Южную Африку, однако цель своего внезапного визита решила оставить в тайне. К слову, в отпуске артистка уже была — после новогодних праздников она отдыхала в Сочи. Возможно, в Африку певицу привели съемки нового сезона реалити-шоу.

Ранее 5-tv.ru писал, что подруга раскрыла причину одиночества Бузовой.

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