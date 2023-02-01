В ходе СВО погиб Генсекретарь Федерации киокушин РФ Сергей Увицкий
Каратист защищал родину в составе добровольческого отряда.
Фото: kyokushin-rus.ru
На 42-м году жизни скончался генеральный секретарь Федерации Киокушин России Сергей Увицкий. Он погиб во время участия в боевых действиях в зоне специальной военной операции. Подробности не раскрываются. Об этом сообщили в Федерации Киокушин РФ.
Каратист отправился на фронт в составе добровольческого отряда. Организация подчеркнула, что Увицкий после начала СВО одним из первых принял решение встать на защиту родины.
«Сергей всегда отличался несгибаемой волей на пути к цели и никогда не пасовал перед трудностями», — говорится в сообщении.
Каратист был мастером спорта международного класса по карате кекусинкай. В 2010 году он стал чемпионом Европы, а также получил серебро на чемпионате в Японии.
После завершения спортивной карьеры Увицкий занял должность одного из руководителей Федерации Киокушин России.
Киокушин (Кекусинкай) — стиль карате, который отличается трудностью и жесткостью элементов. Был основан в 1950-х годах Масутацу Оямой. В Киокушине используются правила «нокдаунов» и «нокаутов», которые боец получает за успешное проведение различной техники.
Ранее 5-tv.ru писал, что писатель Захар Прилепин отправился в зону СВО в составе Росгвардии
- 1 февр
- Войска РФ ударили по колоннам ВСУ, которые двигались к Артемовску
- 1 февр
- В Кремле рассекретили подробности о переговорах Путина и Байдена
- 1 февр
- Ничейная земля: премьер Венгрии Орбан не верит в будущее суверенной Украины
- 1 февр
- ФСБ задержала троих украинских агентов, которые устраивали теракты на ж/д путях
- 1 февр
- В Херсонской области сообщили о случаях перехода боевиков ВСУ на сторону РФ
- 1 февр
- В биолабораториях США в Незалежной используют украинцев, как подопытных кроликов
- 1 февр
- В Минобороны заявили о провале ментального блицкрига Запада в РФ
- 1 февр
- Нарышкин: НАТО повышает ставки, мечтая о поражении России на Украине
- 1 февр
- За мир, за свободу: лучшее видео из зоны СВО на Украине за день
- 1 февр
- Отряд радикалов ВСУ попал в плен в зоне проведения украинской спецоперации
80%
0.93 76.30
0.52
Нашли ошибку?