Телеведущая Лиз Сторер не сдержала эмоций во время обсуждения спонсирования киевского режима Штатами, назвав Вашингтон главным инициатором конфликта.

Поставки оружия Киеву не дают покоя западным журналистам. Настолько, что они переругались между собой в эфире австралийского ТВ. Одна из ведущих утверждала, что именно Штаты главный инициатор и разжигатель конфликта. Коллеги пытались ей помешать говорить такое на всю страну, но она никак не унималась.

«Хоть кто-нибудь, у кого остался в мозгу хотя бы один-единственный здоровый нейрон, всерьез думает, что Украина победит? Мы так и будем на другой край земли слать миллиарды? Мы даже не знаем, где оказывается техника, которую мы туда отправляем!» — возмутилась Лиз Сторер.

«Но это же чушь! Ты что, предлагаешь Украине прогнуться и дать России все забрать?» — попытался с ней поспорить Кэлеб Бонд.

«Я хочу сказать, что война это бесконечная, а там сидит президент, который с радостью ездит в пиар-туры в США, фотографируется для обложки Vogue, принимает у себя бесконечный поток кинозвезд… Он — карлик, пешка в игре больших дядь!» — парировала ведущая.

К слову, вопросом накачивания Незалежной деньгами и новым оружием задаются многие политологи и эксперты по всему миру. Так, как сообщал 5-tv.ru, на днях Штаты заявили о поставке Киеву ракет большой дальности. Рекламный ролик своего нового «убийственного продукта» — ракеты большей дальности GLSDB — американцы из Boeing и шведы из SAAB оформили в виде тизера голливудского блокбастера. Не хватает только подписи: «от создателей».