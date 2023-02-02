Западные кураторы Украины, похоже, несильно заботятся о том, как усваивается информация их подопечными.

Украинские военные сдались в плен через 20 минут после начала боя с российскими силами в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в беседе с РИА Новости рассказал пленный боевик Вооруженных сил Украины (ВСУ) Артем Коваленко. Собеседник отметил, что около трех недель он проходил подготовку в Великобритании.

«Обучали стрельбе, медицине, военному праву и базовым военным вещам — штурмам окопов и городов. Затем вернулись на Украину, прошли боевое слаживание. На позициях перед пленом пробыли месяц, была задача держать оборону. Нас обошли, штурмовали наши позиции, 20 минут боя и мы сдались», — сказал Коваленко.

До этого сообщалось что боевики ВСУ регулярно переходят на сторону России. В частности, об этом говорили чиновники Херсонской и Запорожской областей. Уточнялось, что украинская армия наладила жесткую систему принуждения, используя заградительные отряды, пропаганду и так называемое «стукачество» в Службу безопасности Украины.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по демилитаризации и денацификации Украины, начатую в конце февраля прошлого года. Конечная цель РФ — освобождение гражданских от геноцида со стороны Киева.

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