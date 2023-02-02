Бывший боевик ВСУ — о принципах обучения в Британии: «Нас обошли — мы сдались»
Экс-боевик ВСУ Коваленко: мы сдались в плен России после 20 минут боя в ДНР
Фото: Reuters / STRINGER
Западные кураторы Украины, похоже, несильно заботятся о том, как усваивается информация их подопечными.
Украинские военные сдались в плен через 20 минут после начала боя с российскими силами в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в беседе с РИА Новости рассказал пленный боевик Вооруженных сил Украины (ВСУ) Артем Коваленко. Собеседник отметил, что около трех недель он проходил подготовку в Великобритании.
«Обучали стрельбе, медицине, военному праву и базовым военным вещам — штурмам окопов и городов. Затем вернулись на Украину, прошли боевое слаживание. На позициях перед пленом пробыли месяц, была задача держать оборону. Нас обошли, штурмовали наши позиции, 20 минут боя и мы сдались», — сказал Коваленко.
До этого сообщалось что боевики ВСУ регулярно переходят на сторону России. В частности, об этом говорили чиновники Херсонской и Запорожской областей. Уточнялось, что украинская армия наладила жесткую систему принуждения, используя заградительные отряды, пропаганду и так называемое «стукачество» в Службу безопасности Украины.
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по демилитаризации и денацификации Украины, начатую в конце февраля прошлого года. Конечная цель РФ — освобождение гражданских от геноцида со стороны Киева.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как Киев замалчивает потери.
- 2 февр
- Марочко: Киев замалчивает потери и устраивает братские могилы в воронках от артиллерии
- 2 февр
- Пятки будут сверкать: Зеленский спасется только побегом в Польшу
- 2 февр
- Крови достаточно: Россия не хочет сражаться до последнего украинца
- 2 февр
- Обученные в Британии боевики ВСУ сдались в плен через 20 минут после боя
- 2 февр
- «Пушечное мясо»: Киев проводит мобилизацию в Снигиревском районе под Херсоном
- 2 февр
- Башня, гусеницы и мотор! Лучшее видео из зоны СВО на Украине за день
- 2 февр
- «Есть еще один здоровый нейрон?» — на австралийском ТВ поссорились из-за Украины
- 2 февр
- «Вырастили монстра»: почему Запад не может отказать требованиям Киева
- 2 февр
- В лесной яме под Херсоном найден схрон диверсантов
- 2 февр
- По классике: что собой представляют бомбы малого диаметра наземного базирования
Читайте также
86%
-0.40 76.22
-0.08
Нашли ошибку?