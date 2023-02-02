В провале наемников ЧВК «Моцарт» на Украине обвинили киевские стрип-клубы

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 54

Среди характерных черт Запада просматривается постоянное желание обвинить в своих неудачах всех вокруг, кроме себя. Не проще ли посмотреть в зеркало?

В провале наемников ЧВК «Моцарт» на Украине обвинили киевские стрип-клубы

Фото: www.globallookpress.com / Serhii Hudak

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Тема:
Спецоперация

Вина за провалы американских наемников частной военной компании (ЧВК) «Моцарт» на Украине лежит на стриптиз-клубах Киева. Об этом пишет The New York Times. Обозреватели отмечают, что в организации были финансовые нарушения и пьянство.

«Наемники были не самыми простыми в управлении. Многие из них были ветеранами, которые признались, что имели проблемы с психикой и пьянством. Когда они не работали, они тяготели к киевским стриптиз-клубам, барам и онлайн-знакомствам», — говорится в статье.

До этого основатель ЧВК Эндрю Милберн заявлял, что компания стала основным фигурантом судебного разбирательства, поэтому прекращает работать под прежним названием.

На фоне специальной военной операции на Украине недружественные к РФ государства стали оказывать всевозможную помощь украинским радикалам, однако в стороне не остались и те иностранцы, кто решил принять участие в боевых действиях по найму. Вместе с тем они жалуются на Вооруженные силы Украины (ВСУ) и шокированы тем, как проходят бои в Незалежной.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как украинских боевиков обучают в Британии.

Тема:
Спецоперация
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