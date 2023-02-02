Киевский режим умышленно продолжает боевые действия.

При абсолютно любом варианте развития событий, касающихся отношений с Россией, Украина все равно останется недовольной результатами. Об этом пишет издание The Spectator.

«Даже при оптимистичном варианте развития событий… Украина все еще останется расчлененной», — говорится в сообщении.

В статье также упоминается, что реалистичного исхода этого конфликта не существует и украинцы будут кричать о предательстве еще очень долго.

Более того, у Украины и НАТО разное видение победы, пишет издание. К примеру, если Россия объявит о прекращении огня и предложит переговоры, то некоторые страны НАТО поддержат инициативу. Соответственно, наступит настоящий раскол, а ведь именно альянс отвечает за обеспечение Украины оборудованием и снаряжением.

США и их союзники по НАТО вооружают Украину с первых дней спецоперации по защите Донбасса. Представители российских властей не раз подчеркивали, что такое вмешательство лишь затягивает конфликт и лишает стороны возможностей для мирного урегулирования. Официальная Москва предупредила всех «поставщиков», что каждая единица их военной техники в зоне боевых действий становится законной целью армии РФ.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по демилитаризации и денацификации Украины, начатую в феврале 2022 года. Вооруженными силами РФ освобожден ряд территорий.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Россия ответит на поставки дальнобойного оружия Украине.