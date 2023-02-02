«Расчлененная»: в Британии предрекли реакцию Украины на окончание конфликта с РФ

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 71

Sресtаtоr: Украина будет расчлененной и недовольной при любом варианте окончания конфликта

«Расчлененная»: в Британии предрекли реакцию Украины на окончание конфликта с РФ

Фото: www.globallookpress.com / Mykola Tys

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Киевский режим умышленно продолжает боевые действия.

При абсолютно любом варианте развития событий, касающихся отношений с Россией, Украина все равно останется недовольной результатами. Об этом пишет издание The Spectator.

«Даже при оптимистичном варианте развития событий… Украина все еще останется расчлененной», — говорится в сообщении.

В статье также упоминается, что реалистичного исхода этого конфликта не существует и украинцы будут кричать о предательстве еще очень долго.

Более того, у Украины и НАТО разное видение победы, пишет издание. К примеру, если Россия объявит о прекращении огня и предложит переговоры, то некоторые страны НАТО поддержат инициативу. Соответственно, наступит настоящий раскол, а ведь именно альянс отвечает за обеспечение Украины оборудованием и снаряжением.

США и их союзники по НАТО вооружают Украину с первых дней спецоперации по защите Донбасса. Представители российских властей не раз подчеркивали, что такое вмешательство лишь затягивает конфликт и лишает стороны возможностей для мирного урегулирования. Официальная Москва предупредила всех «поставщиков», что каждая единица их военной техники в зоне боевых действий становится законной целью армии РФ.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по демилитаризации и денацификации Украины, начатую в феврале 2022 года. Вооруженными силами РФ освобожден ряд территорий.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Россия ответит на поставки дальнобойного оружия Украине.

Тема:
Спецоперация
2 февр
Рогозин: Четыре робота «Маркер» прибыли в зону спецоперации
2 февр
Энергетика плохая: политолог сравнил с блефом передачу ядерного оружия Киеву
2 февр
«Против нацистов»: почему добровольцы из Турции отправились в зону СВО
2 февр
Лавров объяснил, как Россия ответит на поставки дальнобойного оружия Украине
2 февр
Готова на все: какая страна может стать «следующей Украиной» по задумке Запада
2 февр
В провале наемников ЧВК «Моцарт» на Украине обвинили киевские стрип-клубы
2 февр
Сальдо: ВСУ несут большие потери при попытках форсировать Днепр
2 февр
И моргнуть не успеете: как и чем Россия может уничтожить «Железный купол» Израиля
2 февр
Лавров о «самостоятельности» Зеленского: «Это, видимо, по Фрейду»
2 февр
Армия России уничтожила склад боеприпасов украинских террористов под Херсоном
-1° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
70.04
-0.08 76.96
0.74
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:18
Жена Игоря Николаева раскрыла детали госпитализации певца: «Мы испугались»
18:02
Питаться людьми? Уфолог раскрыл тайну нахождения инопланетян на Земле
17:58
Рогозин: Четыре робота «Маркер» прибыли в зону спецоперации
17:53
Прекратите издевательства: МИД Украины потребовал защиты Саакашвили
17:48
Энергетика плохая: политолог сравнил с блефом передачу ядерного оружия Киеву
17:41
«Дома хорошо, а в гостях -лучше»: большинство иностранных компаний остались в РФ

Сейчас читают

Иммунолог назвал главные ошибки россиян при лечении гриппа и ОРВИ
На Новодевичьем кладбище со скандалом снесли памятник Волчек
Самые нестандартные инвестиции: куда опасно вкладывать деньги новичкам

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023