«Расчлененная»: в Британии предрекли реакцию Украины на окончание конфликта с РФ
Sресtаtоr: Украина будет расчлененной и недовольной при любом варианте окончания конфликта
Фото: www.globallookpress.com / Mykola Tys
Киевский режим умышленно продолжает боевые действия.
При абсолютно любом варианте развития событий, касающихся отношений с Россией, Украина все равно останется недовольной результатами. Об этом пишет издание The Spectator.
«Даже при оптимистичном варианте развития событий… Украина все еще останется расчлененной», — говорится в сообщении.
В статье также упоминается, что реалистичного исхода этого конфликта не существует и украинцы будут кричать о предательстве еще очень долго.
Более того, у Украины и НАТО разное видение победы, пишет издание. К примеру, если Россия объявит о прекращении огня и предложит переговоры, то некоторые страны НАТО поддержат инициативу. Соответственно, наступит настоящий раскол, а ведь именно альянс отвечает за обеспечение Украины оборудованием и снаряжением.
США и их союзники по НАТО вооружают Украину с первых дней спецоперации по защите Донбасса. Представители российских властей не раз подчеркивали, что такое вмешательство лишь затягивает конфликт и лишает стороны возможностей для мирного урегулирования. Официальная Москва предупредила всех «поставщиков», что каждая единица их военной техники в зоне боевых действий становится законной целью армии РФ.
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по демилитаризации и денацификации Украины, начатую в феврале 2022 года. Вооруженными силами РФ освобожден ряд территорий.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как Россия ответит на поставки дальнобойного оружия Украине.
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