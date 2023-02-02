Лихорадка, тиф или малярия: чем опасна для туристов поездка в Африку

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 122

Эпидемиолог Лукашев: Южная Африка — безопасная для туристов страна, но прививки не помешают

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pu Xiaoxu; www. sechenovclinic.ru; 5-tv.ru

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Тема:
Ольга Бузова

Можно ли подхватить жуткие болезни в популярной для отдыха россиян Южной Африке?

Все больше туристов из России предпочитают выбирать самые необычные маршруты для своих путешествий. Например, Южную Африку. О том, насколько безопасно это место для людей и какие прививки лучше сделать заранее, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И Марциновского Сеченовского университета Александр Николаевич Лукашев.

По его словам, Южная Африка — безопасное место для туристов.

«Там практически нет малярии, только в отдельных районах. В Южной Африке нет желтой лихорадки, но встречается лихорадка Чикунгунья, но она более мягкая, чем другие тропические лихорадки. В этом месте бывают болезни, связанные с грязными руками и пищей — гепатит А и брюшной тиф. Хотя, заболеваемость не такая высокая, как, например, как в Индии», — говорит эксперт.

Также Лукашев добавил, что для тех, кто, все-таки собрался побывать в Южной Африке, есть смысл подумать о прививке от гепатита А и брюшного тифа.

«Самые опасные страны Африки — это страны, расположенные близко к экватору, преимущественно в Центральной и Западной Африке. Это Конго, в первую очередь», — предупреждает эпидемиолог.

Он рассказал, что именно в этих местах имеется очень высокий риск малярии и вируса желтой лихорадки. Если турист собирается посетить Центральную и Западную Африку, то ему просто необходимы прививки от малярии, а также иметь возможность лечения и профилактики этой болезни, даже после возвращения из поездки.

Кстати, российская певица Ольга Бузова на днях отправилась с подругой отдыхать в Южную Африку. Там знаменитость купается и посещает местные винодельни. Интересно, сделала ли артистка нужные прививки?

Ранее 5-tv.ru рассказал о смертельной болезни, которую можно подхватить после укуса комара.

Тема:
Ольга Бузова
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