Российские войска заняли выгодные позиции на донецком направлении

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 41

Минобороны: южная группировка заняла более выгодные позиции на Донецком направлении

Российские войска заняли выгодные позиции на донецком направлении

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Тема:
Спецоперация

В результате наступления ВС РФ крупные потери в живой силе и технике понесли сразу четыре бригады ВСУ и теробороны.

Подразделения «Южной» группировки российских войск в ходе наступления на донецком направлении заняли более выгодные рубежи и позиции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что мощный огневой удар был нанесен по 110-й механизированной, 35-й и 36-й бригадам морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также ударам подверглись позиции 118-й бригады территориальной обороны возле Спорного, Авдеевки и Красногоровки Донецкой народной республики (ДНР).

По словам официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, потери ВСУ на донецком направлении за сутки составили свыше 115 боевиков, три боевые машины пехоты, четыре автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30.

Тем временем на купянском направлении российские бойцы пресекли деятельность шести украинских диверсионно-разведывательных групп, уничтожив до 35 боевиков, бронированную машину и два автомобиля.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что подразделения «Западной» группировки российских войск в ходе наступления на купянском направлении выбили группировки украинских боевиков с западных окраин поселка Двуречное Харьковской области.

Ранее 5-tv.ru писал, что по итогам российско-украинских переговоров из украинского плена вернутся 63 защитника Донбасса. В составе освобожденной группы будут находиться военнослужащие из числа «чувствительной категории», отметили в российском военном ведомстве.

Тема:
Спецоперация
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