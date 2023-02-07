ВСУ берут жителей Артемовска в заложники для шантажа и заставляют работать

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 100

За минувший год вскрылось множество зверств украинских боевиков над гражданскими. Последние провалы на фронте они встретили новыми издевательствами над мирными людьми.

ВСУ берут жителей Артемовска в заложники для шантажа и заставляют работать

Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan

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Тема:
Спецоперация

Боевики ВСУ берут в заложники жителей Артемовска с целью шантажа их родственников и заставляют работать. Об этом в беседе с URA.RU рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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«Есть факты, когда ВСУ просто берут в заложники близких родственников и заставляют либо глав семейств, либо близких делать вот такие вылазки к нашим позициям, чтобы передавать эти данные украинским боевикам. Также они их используют в качестве живого щита и в качестве заложников», — рассказал Андрей Марочко.

По словам подполковника, жителей Артемовска нельзя винить в помощи украинским националистам. У большинства людей просто нет другого выбора. Сейчас они ждут российских освободителей.

«В Артемовске практически нет проукраинских людей. Мы неоднократно наблюдали такие заявления из уст украинских так называемых патриотов. Они говорили, что никого эвакуировать отсюда не будут, поскольку здесь осталась одна русня, и они ждут русский мир», — подытожил Марочко.

Россия проводит военную спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля. Решение о ее начале было принято из-за участившихся обстрелов жилых районов ЛНР и ДНР со стороны ВСУ. Попытки урегулировать конфликт дипломатически Киев проигнорировал. Президент Владимир Путин называл конечной целью спецоперации — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ВСУ прогибаются под давлением российских войск.

Тема:
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