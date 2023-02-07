ВСУ берут жителей Артемовска в заложники для шантажа и заставляют работать
За минувший год вскрылось множество зверств украинских боевиков над гражданскими. Последние провалы на фронте они встретили новыми издевательствами над мирными людьми.
Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan
Боевики ВСУ берут в заложники жителей Артемовска с целью шантажа их родственников и заставляют работать. Об этом в беседе с URA.RU рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Есть факты, когда ВСУ просто берут в заложники близких родственников и заставляют либо глав семейств, либо близких делать вот такие вылазки к нашим позициям, чтобы передавать эти данные украинским боевикам. Также они их используют в качестве живого щита и в качестве заложников», — рассказал Андрей Марочко.
По словам подполковника, жителей Артемовска нельзя винить в помощи украинским националистам. У большинства людей просто нет другого выбора. Сейчас они ждут российских освободителей.
«В Артемовске практически нет проукраинских людей. Мы неоднократно наблюдали такие заявления из уст украинских так называемых патриотов. Они говорили, что никого эвакуировать отсюда не будут, поскольку здесь осталась одна русня, и они ждут русский мир», — подытожил Марочко.
Россия проводит военную спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля. Решение о ее начале было принято из-за участившихся обстрелов жилых районов ЛНР и ДНР со стороны ВСУ. Попытки урегулировать конфликт дипломатически Киев проигнорировал. Президент Владимир Путин называл конечной целью спецоперации — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ВСУ прогибаются под давлением российских войск.
- 7 февр
- Почему семьи украинских военнопленных попросили Россию не возвращать их обратно
- 6 февр
- Офицер ВСУ сообщил о переходе более трети Артемовска под контроль ВС РФ
- 6 февр
- Житель Артемовска объяснил резкий отказ уезжать из города с ВСУ: «Восемь лет бойни!»»
- 6 февр
- Российская разведка извлечет выгоду: как западные танки могут навредить Украине
- 6 февр
- Народный фронт открыл сбор средств для российских бойцов к 23 февраля
- 6 февр
- СК РФ расследует факты применения ВСУ химического оружия
- 6 февр
- Человек должен быть хладнокровный: как работают российские снайперы на передовой
- 6 февр
- Политический трюк: как США наживаются на украинском кризисе
- 6 февр
- «Началась истерика»: как ВСУ прогибаются под давлением российских войск
- 6 февр
- Советник главы офиса Зеленского Подоляк не хочет временного перемирия с Москвой
Читайте также
73%
0.22 76.03
-0.70
Нашли ошибку?