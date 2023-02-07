Войска РФ уничтожили восемь гаубиц и шесть складов боеприпасов ВСУ за сутки

Российские бойцы ведут активные наступательные действия на нескольких направлениях.

Российские войска за минувшие сутки нанесли мощное огневое поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) сразу на нескольких направлениях, уничтожив большое количество техники и военных складов вместе с боеприпасами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Так, на купянском направлении в результате удара «Западной» группировки войск противник потерял более 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубицу Д-30. Потери понесли подразделения 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ на территории Харьковской области и Луганской народной республики (ЛНР).

На краснолиманском направлении ударами авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировка войск «Центр» нанесла тяжелый урон 66-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригадам ВСУ в Донецкой народной республике (ДНР), ЛНР и Серебрянском лесничестве. Потери противника составили свыше 100 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

На донецком направлении в ходе наступления штурмовых отрядов «Южной» группировки войск за сутки уничтожено более 90 украинских боевиков, четыре боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО «Град» и гаубица «МСТА-Б». Кроме того, в районе села Ильичовка в ДНР уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.

На южно-донецком и запорожском направлениях группировка войск «Восток» ударами артиллерии уничтожила сразу четыре склада боеприпасов. А общие потери противника за сутки здесь составили более 80 боевиков, один танк, две боевые бронированные машины, две гаубицы Д-20, две гаубицы Д-30, а также самоходная гаубица «Гвоздика».

На херсонском направлении российской артиллерией уничтожены до 20 военнослужащих ВСУ, самоходная гаубица «Акация» и склад боеприпасов возле села Тараса Шевченко в Херсонской области.

Ранее 5-tv.ru писал, что потери украинской стороны в ходе спецоперации за январь составили более 6,5 тысяч военнослужащих. Об этом во время селекторного совещания 7 февраля заявил министр обороны России Сергей Шойгу.