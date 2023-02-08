Пасечник сообщил, что Киев стянул силы для контратаки в ЛНР

Украинская сторона снова попытается отбить свои бывшие территории.

ВСУ готовятся к контрнаступлению в Луганской народной республике. О сложной ситуации на линии боевого соприкосновении сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник в эфире федерального канала.

Он объяснил, что украинская сторона стягивает свои силы в республике с целью возвращения перешедших под контроль России территорий.

«К нашему большому сожалению, враг скапливает там достаточные резервы, силы для того, чтобы контратаковать, чтобы вернуть утраченные территории», — прокомментировал Пасечник в беседе с журналистами.

По словам врио главы ЛНР, речь идет не только о Сватове и Кременной. Ситуация накаляется также в районе Лисичанска, Рубежного и Троицка. Политик уточнил, что эти населенные пункты расположены близь линии соприкосновения с противником.

Леонид Пасечник добавил, что ВСУ изменили тактику при обстрелах. Вместо беспорядочных ударов они стали выбирать цели, которыми становятся гражданские объекты и больницы.

«Именно туда приходятся удары. Раньше они наносились хаотично. Сегодня, наверное, получив более современное оружие, украинские националисты наносят удары по объектам, где много людей», — заключил он.

Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины продолжается. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение США о поставках дальнобойных снарядов Киеву.