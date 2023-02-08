ВС РФ уничтожили авиационные цеха ВСУ в Харькове
Помимо цехов российские военные нанесли серьезный удар по складам ВСУ.
Фото: © РИА Новости / Александр Гальперин
В Харькове уничтожены цеха предприятия авиационной промышленности, в которых осуществлялась модернизация беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов.
Кроме того, в районах населенных пунктов Новомихайловка, Угледар и Доброволье в ДНР огнем артиллерии уничтожены три склада боеприпасов. Еще два были поражены в районе Авдеевки и Славянска.
Также удар по хранилищу боеприпасов, которые боевики ВСУ используют для обстрела мирного населения, был нанесен в районе населенного пункта Подлимана в Харьковской области.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российские военные уничтожили минометный расчет ВСУ в Херсонской области.
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