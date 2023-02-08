ВС РФ уничтожили авиационные цеха ВСУ в Харькове

В Харькове уничтожены цеха предприятия авиационной промышленности, в которых осуществлялась модернизация беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов.

Кроме того, в районах населенных пунктов Новомихайловка, Угледар и Доброволье в ДНР огнем артиллерии уничтожены три склада боеприпасов. Еще два были поражены в районе Авдеевки и Славянска.

Также удар по хранилищу боеприпасов, которые боевики ВСУ используют для обстрела мирного населения, был нанесен в районе населенного пункта Подлимана в Харьковской области.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российские военные уничтожили минометный расчет ВСУ в Херсонской области.