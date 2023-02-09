«Лечить это можно»: что ВСУ использовали вместо химоружия

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 36

Профессор Ветошкин: ВСУ распыляют пестициды в зоне СВО

«Лечить это можно»: что ВСУ использовали вместо химоружия

Фото: www.globallookpress.com / Pool /Ukrainian Presidentia

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис

Эксперт не слышал о случаях летальных исходов после отравления ВС РФ «химоружием», поэтому сделал интересный вывод.

ВСУ вместо химического оружия применяют пестициды, которые лишь на время нейтрализуют российских бойцов, но не приводят к смерти. Распыляемые с промышленных коптеров вещества отравляют организм, вызывают рвоту и даже судороги, но не убивают. Таким мнением профессор фармакологии Владимир Ветошкин поделился с URA.RU.

Украинские подразделения не пытаются скрыть наличие запрещенного оружия, а наоборот, снимают видео на своих подпольных «фабриках» по изготовлению дронов с химоружием и хвастаются в сетях.

Эксперт вместе со своим коллегой, специалистом по биозащите, ознакомился с кадрами. Вместе они посоветовались и на основе известных фактов сделали интересный вывод. По словам Ветошкина, ВСУ распыляют сельскохозяйственное фосфороорганическое соединение, именно поэтому среди отравленных солдат не было зафиксировано летальных исходов.

В заключение специалист объяснил, что фактически распыляемые вещества можно назвать пестицидами, а отравление ими вполне излечимо.

«Лечить это можно. <…> Это же не химическое оружие, это пестицид», — подчеркнул Ветошкин.

Ранее российские военные корреспонденты сообщили, что украинская сторона начала применять запрещенное химическое оружие. Советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что у бойцов наблюдается тошнота и рвота, а распыление веществ было зафиксировано по всей линии фронта. Врио главы региона Денис Пушилин подтвердил факты использования химоружия на артемовском и угледарском направлениях и объяснил, что его сбрасывают с помощью беспилотников.

Ранее 5-tv.ru писал, почему ВСУ опустились до использования отравляющих веществ.

Тема:
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