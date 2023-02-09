Правда глаза колет: обвинит ли Швеция США в подрыве «Северных потоков»

|
Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 686

Политолог Светов усомнился в смелости Швеции обвинить США в подрыве на «Северных потоках»

Фото, видео: Вова Жабриков / ТАСС; Личный архив Юрия Светова; Ruptly / White House; Ruptly / District Court of the Hague. NEWS USE ONLY; Ruptly; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Северный поток

Свет на теракт накануне пролил американский журналист, который провел собственное расследование.

Причастность Штатов к подрыву «Северных потоков» не заставит Швецию посмотреть правде в глаза. Даже после выхода статьи известного американского журналиста, в которой он прямым текстом называет главного виновника теракта, стана продолжит прятать голову в песок. Такой прогноз в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru дал российский политолог Юрий Светов.

Эксперт объясняет такое поведение Швеции личными интересами. Во-первых, ни одна страна Европы не рискнет даже «рта» открыть против США, во-вторых государство настойчиво рвется в НАТО. За такую правду членство в альянсе шведам точно не светит.

«Швеция, которая рвется вступать в НАТО, которая просит американцев взять под свою защиту — она что ли будет их изобличать? Они будут имитировать это расследование. Чтобы ни предъявляли, что бы ни доказывали, они будут твердить одно — виновата Россия», — полагает собеседник.

Поэтому, уверен он, дальнейшее расследование на «Северных потоках» — лишь формальность. Государства будут имитировать свою заинтересованность в нем — не более. В пример собеседник привел расследование авиакатастрофы с участием малазийского лайнера в 2014 году (на территории сегодняшней ДНР — Прим.ред.), которое так ни к чему и не привело.

Что же касается громкой статьи, которая пролила свет на теракт, политолог уверен, что это — результат внутриамериканской политической борьбы. Аналогичных публикаций в ближайшее время общественность увидит еще много, чтобы не допустить Байдена к управлению державой.

«Его будут топить, и Байдена, и Трампа… Там достаточно серьезные силы, которые хотят, чтобы на выборах 2024 пришли новые люди к руководству США. Ради этого все средства хороши», — заключил политолог.

Осенью прошлого года на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» обнаружили утечки газа. Выяснилось, что в ночь на 26 сентября произошли взрывы на участках, расположенных в экономической зоне Дании и Швеции. Местный сейсмоцентр заявил, что в районе повреждений трубопровода зафиксированы сильные подводные взрывы. Служба безопасности Швеции обнаружила на месте ЧП следы взрывчатки. Вину за случившееся страны свалили на Россию и аргументировали это газовым шантажом. В начале февраля Германия призналась, что не увидела доказательств причастности РФ к данным атакам.

А накануне, 8 февраля, громкий разоблачитель правительства США, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш написал в своем блоге, что главный виновник терактов на газовых объектах — Соединенные Штаты. По его словам, в июне прошлого года водолазы из США, действуя под прикрытием учений НАТО, установили взрывчатку с дистанционным управлением, которая спустя три месяца нанесла серьезный урон трем из четырех трубопроводов «Северных потоков».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что журналист Сеймур Херш удивился реакции коллег на статью о подрыве «Северных потоков».

Тема:
Северный поток
9 февр
МИД Норвегии отверг обвинения в причастности к подрывам «Северных потоков»
9 февр
Око за око? Как РФ будет отвечать США на подрыв «Северных потоков»
9 февр
В МИД РФ предупредили о последствиях для США из-за взрывов на «Северных потоках»
9 февр
Расследование теракта на «Северных потоках» остается на повестке у спецслужб РФ
9 февр
Сеймур Херш удивился реакции журналистов в США на статью о подрыве «Северных потоков»
8 февр
Американский журналист разоблачил тех, кто совершил теракт на «Северных потоках»
4 февр
Германия не нашла доказательств причастности РФ к атакам на «Северных потоках»
4 февр
Захарова про слова Шольца о взрывах на «Северных потоках»: «Есть, что скрывать»
2 февр
Лавров: Радость Нуланд взрывам на «Северных потоках» говорит об участии США
1 февр
Ведущий Fox News Карлсон обвинил Нуланд в организации взрывов «Северных потоков»
-1° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
71.58
0.69 76.83
0.92
🧙‍♀ Гороскоп на 9 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

19:02
Число погибших при взрыве газа в Новосибирске увеличилось до десяти
19:00
Хирург объяснил, почему из-за коронавируса Костомаров лишился стопы
18:49
«Руководит во благо народа»: лидер Pink Floyd Уотерс начал еще больше уважать Путина
18:42
«Иначе бы он умер»: мог ли Костомаров добровольно согласиться на ампутацию
18:31
От ворот поворот: чем закончился «евротур» Зеленского
18:21
Певица Ханна сообщила о рождении второго ребенка

Сейчас читают

Иммунолог Крючков: в феврале россияне рискуют заразиться тремя инфекциями одновременно
Как две капли: исхудавшего белокурого ангелоподобного Киркорова перепутали с Бузовой
Эксперт Каленков на примере Ирана объяснил, почему Европа не сможет отказаться от российской нефти
Военный аналитик рассказал об оружии США, способном вызывать землетрясение

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023