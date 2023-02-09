Правда глаза колет: обвинит ли Швеция США в подрыве «Северных потоков»

Свет на теракт накануне пролил американский журналист, который провел собственное расследование.

Причастность Штатов к подрыву «Северных потоков» не заставит Швецию посмотреть правде в глаза. Даже после выхода статьи известного американского журналиста, в которой он прямым текстом называет главного виновника теракта, стана продолжит прятать голову в песок. Такой прогноз в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru дал российский политолог Юрий Светов.

Эксперт объясняет такое поведение Швеции личными интересами. Во-первых, ни одна страна Европы не рискнет даже «рта» открыть против США, во-вторых государство настойчиво рвется в НАТО. За такую правду членство в альянсе шведам точно не светит.

«Швеция, которая рвется вступать в НАТО, которая просит американцев взять под свою защиту — она что ли будет их изобличать? Они будут имитировать это расследование. Чтобы ни предъявляли, что бы ни доказывали, они будут твердить одно — виновата Россия», — полагает собеседник.

Поэтому, уверен он, дальнейшее расследование на «Северных потоках» — лишь формальность. Государства будут имитировать свою заинтересованность в нем — не более. В пример собеседник привел расследование авиакатастрофы с участием малазийского лайнера в 2014 году (на территории сегодняшней ДНР — Прим.ред.), которое так ни к чему и не привело.

Что же касается громкой статьи, которая пролила свет на теракт, политолог уверен, что это — результат внутриамериканской политической борьбы. Аналогичных публикаций в ближайшее время общественность увидит еще много, чтобы не допустить Байдена к управлению державой.

«Его будут топить, и Байдена, и Трампа… Там достаточно серьезные силы, которые хотят, чтобы на выборах 2024 пришли новые люди к руководству США. Ради этого все средства хороши», — заключил политолог.

Осенью прошлого года на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» обнаружили утечки газа. Выяснилось, что в ночь на 26 сентября произошли взрывы на участках, расположенных в экономической зоне Дании и Швеции. Местный сейсмоцентр заявил, что в районе повреждений трубопровода зафиксированы сильные подводные взрывы. Служба безопасности Швеции обнаружила на месте ЧП следы взрывчатки. Вину за случившееся страны свалили на Россию и аргументировали это газовым шантажом. В начале февраля Германия призналась, что не увидела доказательств причастности РФ к данным атакам.

А накануне, 8 февраля, громкий разоблачитель правительства США, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш написал в своем блоге, что главный виновник терактов на газовых объектах — Соединенные Штаты. По его словам, в июне прошлого года водолазы из США, действуя под прикрытием учений НАТО, установили взрывчатку с дистанционным управлением, которая спустя три месяца нанесла серьезный урон трем из четырех трубопроводов «Северных потоков».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что журналист Сеймур Херш удивился реакции коллег на статью о подрыве «Северных потоков».