Был писарем: скромный Герой России пошутил в ответ на вопрос о награде

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 29 0

Скромный Герой России пошутил в ответ на вопрос о награде

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

26 июля старший лейтенант Жарский, возглавляя расчет ПТРК «Корнет», поразил вражеский танк Leopard 2A6.

Военнослужащий Иван Жарский на выставке трофейной техники в Москве пошутил, что «отсиделся в штабе писарем», а сам неоднократно подбивал западную технику.

«Никого не подбивал. На компьютере бумажки печатал», — скромно шутил боец.

Однако оказалось, что в ходе специальной военной операции Жарский собрал несколько именитых трофеев — подбил БМП Bradley и танк Leopard.

Ивану Жарскому 27 лет, он родом из Казани. С первых дней СВО боец служит в артиллерии.

Близкие военнослужащего узнали о его награде благодаря новостям и вовсе не удивились его успехам. По их словам, Иван всегда был сильным и целеустремленным, а также всегда выступал защитником тех, кто нуждался в помощи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские силы ПВО за сутки сбили три самолета МиГ-29 на Украине. Помимо трех МиГ-29, бойцы армии России сбили 25 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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