ВСУ активно наращивают число боевиков в Запорожской области

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 67

Рогов сообщил о 20-тысячной группировке ВСУ в Запорожской области

ВСУ активно наращивают число боевиков в Запорожской области

Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan

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Тема:
Спецоперация

Планы противника известны, поэтому Россия действует на упреждение.

Армия Украины сформировала 20-тысячную группировку на подконтрольной части Запорожской области. Об этом сообщил председатель местного движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«По нашим оценкам, вдоль линии боевого соприкосновения в подконтрольной киевском режиму части Запорожской области скопилась двадцатитысячная группировка противника, но этого им будет недостаточно для организации полномасштабного наступления», — сказал Рогов.

Рогов отмечает, что украинцы активно наращивают не только численность личного состава, но и число военной техники и боеприпасов. Но так как планы противника известны, то Россия действует на упреждение.

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Запорожская область стала вошла в состав России по итогам проведенного там референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, а украинские войска держат центр — город Запорожье.

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