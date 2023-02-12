Красная гора под Артемовском перешла под контроль российских войск
Армия России продолжает успешную борьбу с украинскими боевиками, годами истреблявшими мирное население Донбасса.
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
Населенный пункт Красная Гора под Артемовском взят под контроль российскими военными в рамках специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили представители частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».
«Сегодня штурмовыми отрядами ЧВК „Вагнер“ был взят населенный пункт Красная гора», — говорится официальном Telegram-канале ЧВК.
Источник 5-tv.ru эту информацию также подтвердил.
Россия продолжает СВО в Донбассе по демилитаризации и денацификации Украины. Решение о начале СВО власти приняли на фоне усилившихся обстрелов гражданского населения со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Как отмечал президент РФ Владимир Путин, украинские радикалы проводили геноцид обычных людей в течение восьми лет. Кроме того, неонацисты использовали мирных в качестве живого щита и применяли запрещенные методы ведения боевых действий.
Ранее 5-tv.ru писал о том, какое новое оружие использует Киев.
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