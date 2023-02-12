Красная гора под Артемовском перешла под контроль российских войск

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов 90

Армия России продолжает успешную борьбу с украинскими боевиками, годами истреблявшими мирное население Донбасса.

Красная гора под Артемовском перешла под контроль российских войск

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Населенный пункт Красная Гора под Артемовском взят под контроль российскими военными в рамках специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили представители частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

«Сегодня штурмовыми отрядами ЧВК „Вагнер“ был взят населенный пункт Красная гора», — говорится официальном Telegram-канале ЧВК.

Источник 5-tv.ru эту информацию также подтвердил.

Россия продолжает СВО в Донбассе по демилитаризации и денацификации Украины. Решение о начале СВО власти приняли на фоне усилившихся обстрелов гражданского населения со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как отмечал президент РФ Владимир Путин, украинские радикалы проводили геноцид обычных людей в течение восьми лет. Кроме того, неонацисты использовали мирных в качестве живого щита и применяли запрещенные методы ведения боевых действий.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какое новое оружие использует Киев.

Тема:
Спецоперация
12 февр
Разведчик рассказал об использовании Киевом новых мин в районе Кременной
12 февр
Британское оружие могут начать производить на Украине
12 февр
Огнем и железом: как российская армия теснит врага у Кременной
12 февр
Последняя ниточка: российская армия замыкает кольцо вокруг Артемовска
11 февр
«Подарки» для Leopard и Abrams: российские танкисты получили новые управляемые снаряды
11 февр
Российские разведчики отбили два опорных пункта нацгвардии Украины
11 февр
Экс-советник главы Пентагона заявил о развале фронта на юге Украины
11 февр
Стало известно о тысячах иностранцев, желающих воевать на стороне РФ
11 февр
Армия России нанесла поражение группировкам ВСУ в Угледаре, Павловке и Новоселке
11 февр
Российские войска уничтожили «боевые подарки» Зеленского
-3° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
72.79
-0.10 78.05
-0.27
🧙‍♀ Гороскоп на 12 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

12:59
Ожог кожи и некроз: поход к косметологу чуть не закончился смертью для петербурженки
12:48
Президент Польши Дуда объявил, когда и при каком условии Зеленский проиграет
12:29
Воткнули нож и повели к реке: семейная пара жестоко расправилась с собутыльницей
12:14
Все лапы в крови: собака-спасатель вытащила пятерых людей из-под завалов в Турции
12:08
Гулькина высказалась о бегстве Пугачевой из России: «Человек живет в свое удовольствие»
11:58
Красная гора под Артемовском перешла под контроль российских войск

Сейчас читают

Все лапы в крови: собака-спасатель вытащила пятерых людей из-под завалов в Турции
Можно ли было предотвратить катастрофу: кто и почему виновен в трагедии в Турции
«Не смотрите!» — Как возлюбленная Петрова пережила его экранную измену
«Ужасно и мерзко»: Навка рассказала о серьезном заболевании у Башарова

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023