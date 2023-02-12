Путин назвал героической работу морской пехоты в зоне СВО

Президент РФ Владимир Путин отметил эффективную работу российской морской пехоты. Он отметил, что военные сражаются героически и выкладываются по-максимуму в боевых действиях в ходе спецоперации на Украине.

«Пехота морская работает как следует. Прямо сейчас. Героически сражаются. И Тихоокеанского флота, и Северного флота», — сказал российский лидер в эфире федерального канала, отрывок которого опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Ранее капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин обозначил значимый вклад Военно-морского флота РФ в достижения всех целей специальной военной операции по защите Донбасса.

Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о начале СВО 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Британии признали слова Путина о военной и политической слабости Запада.