Зеленский ввел санкции в отношении 200 россиян сроком на 50 лет
Президент Незалежной подписал новый указ, предусматривающий ограничения для граждан РФ. Он будет действовать следующие полвека.
Фото: www.globallookpress.com / Mykola Tys
Глава Украины Владимир Зеленский подписал указ о наложении санкции на 200 россиян, тем самым введя в действие решения Совета национальной безопасности и обороны страны. Соответствующий документ появился на сайте офиса президента государства.
Введенные санкции предусматривают: блокировку активов, остановку вывода капиталов за пределы страны, ограничение торговых операций, ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины и другие ограничения, которые будут действовать следующие 50 лет. В публикации отмечается, что контроль за исполнением указа ляжет на секретаря СНБО Алексея Данилова.
Недавно Канада расширила свой санкционный список. Всего под ограничения попали 38 человек и 16 организаций. Среди них также числятся знаменитые российские артисты: Николай Басков, Олег Газманов, Полина Гагарина, Дима Билан и другие.
Ранее 5-tv.ru писал, как Николай Басков и Надежда Бабкина отреагировали на попадание в очередной западный «черный список».
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