В Чечне сообщили о попытке покушения на командира «Ахмата» Алаудинова

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отравлении командира Спецназа «Ахмат» и замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинова. В своем Telegram-канале лидер республики рассказал, что сейчас здоровью военнослужащего угроз нет.

«Друзья, наш дорогой брат, Герой России, помощник Главы ЧР, командир спецназа „Ахмат“ <…> Апты Алаудинов несколько дней назад был отравлен. Забегая вперед, успокою: с ним сейчас все хорошо, его жизни и здоровью ничего не угрожает», — написал Рамзан Кадыров.

Накануне адъютант командира «Ахмата» получил конверт с письмом для генерала. По данным Кадырова, записка была пропитана отравляющим веществом. Алаудинов при вскрытии почувствовал едкий нетипичный запах. Адъютант поспешил промыть командиру носовую полость и обработать руки.

Глава Чечни добавил, что тяжелых последствий удалось избежать благодаря работе начальника и двух бойцов-медиков в медсанбате. Один из них оказался квалифицированным токсикологом и смог оказать грамотную помощь.

Сейчас оба адъютанта и Алаудинов находятся в столичной клинике. Они чувствуют себя лучше. Специалисты продолжают проводить анализы для выявления отравляющего вещества. Рамзан Кадыров подчеркнул, что результаты расследования покушения уже имеются.

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