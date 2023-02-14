Не на ровном месте: признает ли НАТО правоту России в конфликте на Украине
Политолог Светов: американцы не признают никаких прав на действие за Россией
Фото, видео: www.globallookpress.com / Xander Heinl, via www.imago-imag; © РИА Новости / Александр Натрускин; 5-tv.ru
Военный эксперт Юрий Светов дал оценку текущей мировой ситуации и описал главные проблемы.
Генсект НАТО Йенс Столтенберг считает, что начало конфликта на Украине 24 февраля 2022 года не стало неожиданностью для альянса. О том, можно ли это расценивать как тот факт, что они признают правоту России в этом вопросе, рассказал в эксклюзивном интервью 5-tv.ru политолог Юрий Светов.
«Нет, не признают. Они за нашей страной вообще не признают никаких прав на действие без их разрешения. Любой шаг, который мы совершаем, мы должны сначала спросить разрешения у Соединенных Штатов. Если американцы разрешат, то можно действовать а если не разрешат — нельзя», — заявил эксперт.
По его словам, американцы будут продолжать накачивать Украину оружием, продолжая считать себя не стороной конфликта.
«Представители натовских стран сидят в украинских штабах, но они не сторона конфликта. Вопрос именно в том, мы-то продолжаем считать их не стороной конфликта, или все-таки полагаем, что они — сторона конфликта? Тогда нужна наша соответствующая реакция на это, в том числе, военная, наверное», — добавил Светов.
Политолог также заявил, что когда конфликт на Украине подойдет к завершению, то Россию все еще продолжат обвинять.
«Характерна история великой отечественной войны, нам все время придумывают какие-то обвинения наши солдаты изнасиловали миллионы немок. или города разрушены. Идут постоянные претензии. И здесь будет тоже самое», — заключил эксперт.
Юрий Светов добавил, что все забыли историю, связанную с деревней Согне, в которой американцы изнасиловали детей и женщин.
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